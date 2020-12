Gli episodi natalizi di Doctor Who sono ormai un must per i fan dello show britannico. Questi speciali fanno parte della nuova serie (realizzata dal 2005) e si collocano tra una stagione e l’altra per accompagnare lo spettatore durante le festività, ma anche per allietare l’attesa di un nuovo ciclo di episodi.

Gli speciali hanno tutti la durata di sessanta minuti ciascuno e raccontano un’avventura del Dottore a spasso nel tempo; spesso è da solo, dopo aver salutato il suo ultimo companion, altre volte sono veri e propri episodi di passaggio che raccontano l’uscita di scena del Signore del Tempo prima della sua prossima rigenerazione.

Scopriamo quali sono i migliori episodi natalizi di Doctor Who e dove vederli.

La fine del tempo (2009/2010)

Per l’epico addio a David Tennant, uno dei più amati interpreti del Dottore, la serie ha dedicato ben cinque episodi speciali, che si collocano tra la quarta e la quinta stagione. Uno dei migliori episodi natalizi di Doctor Who è senza dubbio La fine del tempo, un crossover che porta in scena i personaggi cardine dell’era di Russell T. Davies (che ha poi abbandonato il timone della serie nel 2010). In questo doppio episodio, il Decimo affronta una volta per tutte la sua nemesi, il Maestro. È l’episodio in cui il Dottore finalmente accetta il suo destino, lasciandosi morire ed è pronto per la successiva rigenerazione. Lo speciale segna il ritorno delle precedenti companion del Decimo: Donna Noble, Rose Tyler e Martha Jones, quest’ultime due unite per aiutare l’alieno contro il Maestro. Nello speciale rivediamo per l’ultima volta il capitano Jack Harkness (tornato nella serie di recente).

La sposa perfetta (2006)

Dopo il drammatico addio tra il Decimo Dottore e Rose Tyler, c’era bisogno di un episodio relativamente più leggero. La sposa perfetta si colloca prima della terza stagione e introduce il personaggio esuberante di Donna Noble, catapultata per caso a bordo del TARDIS. Ci viene presentato un Dottore freddo e implacabile mentre affronta il nemico di turno, forse ancora scosso e addolorato dalla perdita di Rose. Concepita per apparire in un unico episodio, la bravura di Catherine Tate e la sua ottima chimica con David Tennant la convinsero a tornare a pieno regime per la quarta stagione.

L’invasione di Natale (2005)

Il primo episodio ufficiale di David Tennant nei panni del Decimo Dottore è un classico natalizio. Ancora incosciente dopo la sua ultima rigenerazione, l’alieno si trova in casa di Rose, dove lei e sua madre si stanno prendendo cura di lui. Dopo aver recuperato le forze, il Dottore affronta la razza dei Sycorax, intenzionati a conquistare la Terra. E alla fine riuscirà a convincere Rose di essere quello di sempre, solo con un’altra faccia…

I pupazzi di neve (2012)

Ambientato nella Londra vittoriana, questo episodio natalizio segna l’esordio di Clara Oswin Oswald, “la ragazza impossibile”, come verrà definita più avanti. L’Undicesimo Dottore (che ha il volto di Matt Smith) è triste per la morte dei suoi companion, Amy e Rory Pond, quindi si è ritirato in isolamento. Uno strano evento, però, lo obbliga ad agire: una nave appare misteriosamente e prende vita propria: sono i pupazzi di neve, giunti per divorare le persone. Unendo le forze con Clara, la veggente Madame Vastra, sua moglie Jenny e il Sontaran Strax, il Dottore riuscirà a scoprire chi si nasconde dietro il malvagio piano. L’episodio è rimasto impresso nella memoria perché introduce il mistero di Clara Oswald, racchiuso nell’emblematica frase: “Corri sapientone, e ricordati di me”. Lo speciale è disponibile su Prime Video.

C’era due volte (2017)

Passato e presente si incontrano in questo speciale natalizio in cui il Primo Dottore (interpretato da David Bradley) fa visita al Dodicesimo (che ha il volto di Peter Capaldi, alla sua ultima apparizione). A loro si aggiunge un capitano inglese della Prima Guerra Mondiale per dare il via a un intreccio narrativo coinvolgente. Per dare l’addio a Capaldi, che cederà il posto a Jodie Whittaker, c’è un piccolo cameo di Jenna-Louise Coleman nei panni della companion Clara Oswald. Lo speciale segna anche l’ultima volta di Steven Moffat al timone della serie, al quale succederà Chris Chibnall. Anche questo episodio è visibile su Prime Video.

Il Dottore, la vedova e l’armadio (2011)

Il secondo speciale di Matt Smith nel ruolo dell’Undicesimo Dottore è un episodio all’insegna dei buoni sentimenti. Ispirato al romanzo Il leone, la strega e l’armadio di C. S. Lewis, la storia è ambientata alla Vigilia di Natale del 1938 e il Dottore è alle prese con una famiglia, composta da una madre vedova e i suoi due figli, che ha scoperto un varco temporale nascosto all’interno di un pacco regalo. Per loro sarà l’inizio di una meravigliosa avventura, che li unirà ancora di più. E anche il Dottore si troverà a passare le feste insieme alla sua nuova famiglia: Amy e Rory Pond. Anche questo speciale si trova su Prime Video.