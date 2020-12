I concerti di Bruce Springsteen a San Siro nel 2022? Le possibilità si fanno concrete, anche se non mancano alcuni ostacoli che potrebbero fermare il ritorno del Boss per la prossima annata di concerti da organizzare a Milano.

Bruce Springsteen è stato in Italia nel 1985, 2003, 2008, 2012, 2013 e le due del 2016, per The River Tour il 3 e 5 luglio. A far volare le speranze dei fan è stato Claudio Trotta, che ha pubblicato una foto davanti a San Siro mentre fa il segno 3 con le dita e la scritta 2022.

Secondo quanto riporta Repubblica, Claudio Trotta avrebbe anche sentito il sindaco di Milano Beppe Sala e l’assessore allo Sport e Tempo Libero, Roberta Guaineri. Nella recente nota di Barley Arts, non si fa accenno a Bruce Springsteen ma vi è una richiesta che riguarda i tempi del ritorno della musica a San Siro. La proposta è quella del 20 marzo 2021.

Claudio Trotta parla quindi dei possibili impedimenti nell’impiego dello Stadio San Siro, per il quale si era già parlato di una possibile demolizione:

“L’ostacolo, paradossalmente, è lo stadio. Il Consorzio San Siro, dopo il digiuno, ha urgenza di riempire prato e tribune dal 2022. Generando, per contrappasso, un effetto ingorgo tra le richieste di artisti e promoter e il numero limitato di slot, ulteriormente ristretto da Milan e Inter che non vorrebbero esibizioni sul prato del Meazza nell’ultima parte di luglio”.

La volontà di tornare a Milano era già stata espressa dall’artista di Letter To You, che si era detto anche rammaricato per non aver potuto organizzare concerti in Italia a causa della pandemia. Il disco è uscito il 23 ottobre scorso ed è anche stato accompagnato da un documentario nel quale ha raccontato la genesi del suo ultimo disco di inediti. Per il momento, tutti i concerti dal vivo sono fermi a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso.