Huami potrebbe star già lavorando alla prossima Xiaomi Mi Band 6, o magari all’Amazfit Band 6 (al momento non sono state date conferme in merito). Il dispositivo, come riportato da ‘androidtr.es‘, sarebbe stato indicato con il nome di ‘Pangu‘ e contrassegnato dalla sigla ‘HMSH16HM‘. Nell’applicazione Zepp non ci sono riferimento alle funzioni che il braccialetto intelligente offrirà, anche se si continua a sperare nell’adozione globale della connettività NFC, che si diceva sarebbe stata inclusa a bordo della Xiaomi Mi Band 4 prima e sulla Xiaomi Mi Band 5 poi (ci riferimento alle versioni internazionali), non figurando mai, di fatto. Immaginate quanto utile sarebbe la funzione in un tempo sempre più proiettato verso la moneta digitale (pensate solo all’iniziativa del Cashback di Stato, che restituirà il 10% delle spese effettuate dall’8 al 31 dicembre, fino ad un massimo di 150 euro, oppure alla progressiva riduzione del limite massimo per il pagamento in contanti).

Tempo fa si parlò della presunta Amazfit Band 6, contraddistinta dal codice ‘A2005’, del tutto differente rispetto alla sigla di cui sopra. A dirvela tutta, il codice HMSH16HM da poco evidenziato sembra molto più simile alle precedenti XMSH11HM e XMSH14HM, rispettivamente utilizzata per contrassegnare la Xiaomi Mi Band 5 e l’Amazfit Band 5. Pangu, dunque, potrebbe essere il nome del prossimo braccialetto intelligente, magari commercializzato poi come Xiaomi Mi Band 6 o Amazfit Band 6.

In ogni caso, l’accessorio potrebbe essere presentato il prossimo giugno, come accaduto per le precedenti generazioni del brand Xiaomi. Chiaramente servirà aspettare ancora un po’ di tempo prima che vengano chiarite alcune cose, e magari fatta luce su quelle che sarà l’equipaggiamento tecnico della smart-band e le funzioni che sarà in grado di garantire. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.