Nel Q1 2021 dovrebbe esserci posto per il nuovo OnePlus Nord SE, che dovrebbe identificarsi come un dispositivo di fascia media con in comune qualcosa del OnePlus Nord, da cui prende anche il nome. Le differenze potrebbero sussistere in reazione alla batteria, con maggiore capacità, ed al sistema di ricarica, più veloce. Non dovrebbero esserci altre novità sotto il cofano, almeno a quello che raccontavamo le ultime indiscrezioni.

Le cose, però, sembrano destinate a cambiare direzione: stando a quanto riportato da ‘phonearena.com‘ in collaborazione con il noto leaker Max Jambor, il OnePlus Nord SE sarà molto più simile al OnePlus Nord di quanto inizialmente si pensasse, tanto che le uniche modifiche apportate sarebbero solo di natura estetica (sfondi personalizzati e back-cover differente). Del resto, SE starebbe per ‘Special Edition‘, e dunque il OnePlus Nord SE corrispondere ad una speciale edizione del già conosciuto OnePlus Nord, in chiave rivisitata del designer Joshua Vides (che ha lavorato in passato anche con Fendi e Converse). Se le cose fossero realmente queste, il OnePlus Nord SE presenterebbe uno schermo AMOLED da 6.44 pollici, il processore Snapdragon 765G, quattro fotocamere posteriori e due frontali, una batteria da 4115 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30W).

Il lancio del OnePlus Nord SE è previsto per il mese di marzo: magari lo vedremo debuttare insieme alla serie dei OnePlus 9, i prossimi top di gamma attesi per quello stesso periodo. Naturalmente quelle finora elencate sono solo semplici indiscrezioni che potrebbero anche mutare nel tempo: non c’è bisogno di darle per assodate da subito, tanto più che mancano ancora tre mesi e poco più all’indicazione di cui sopra. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.