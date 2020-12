Dopo l’addio alla città della cantautrice siciliana Chiara Appendino risponde a Levante e raccoglie la piccola nota polemica sulla raccolta differenziata del capoluogo torinese. Nelle ultime ore, infatti, la voce di Tikibombom ha comunicato ai suoi follower che lascerà la città di Torino dopo 19 anni. Lo ha fatto con un post nel suo tipico stile, pieno di ricorsi ad immagini e suoni, per spiegare che la sua vita continuerà a Milano.

Levante vive a Torino dal 2001 e questo, racconta, sarà l’ultimo Natale nel capoluogo piemontese. Non manca il taglio poetico del suo commiato alla città: “Grazie amica mia, è stato facile amarti”, con il riferimento alla Mole Antonelliana e all’alone di mistero che da sempre aleggia su Torino, nota ai più come città magica per antonomasia, piena di segreti e leggende metropolitane.

Torino, città che ha dato i natali ai Subsonica, i Linea 77 a Rita Pavone e a tanti altri artisti fondamentali per la musica italiana, è ora la musa che ispira Levante prima di lasciare le sue grazie. Bellezza, quella omaggiata dall’artista, che le fa dire: “Torino è una piccola Parigi”. Non manca, tuttavia, la piccola polemica. Levante scrive: “Ti porto e ti difendo ovunque”, ma ciò non vale per la raccolta differenziata “che non sai fare” e per i cassonetti in mezzo alle strade.

“Torino è una piccola Parigi.

Se lo dici a un parigino si offende, se è educato non ti risponde, se non lo è ti dice “non credo”. A ogni modo oggi il tempo è quello di Londra, e non ce ne vogliano i londinesi ma è da stamattina che ti piove in faccia senza piovere.

Questo è il mio ultimo Natale qui.

Sono stati diciannove i miei 25 di dicembre in Augusta Taurinorum (tolto qualche ritorno in Sicilia in questo periodo… forse diciassette).

Chiunque arrivi in questa città dopo un po’ mette l’# Torinoècasamia (mitico Culicchia) sotto alla foto.

Stronzate, Torino non è proprio di nessuno… è un gran mistero.

Io la amo e sento di somigliarle più di quanto credessi, forse mi ha cambiata come voleva lei.

Anche sotto la mole ce la sentiamo suc**issima (è uno slang siciliano per dire che c’è dell’orgoglio).

Grazie amica mia, è stato facile amarti.

Ti porto e ti difendo ovunque (tranne per la differenziata che non sai fare bene e i cassonetti in strada che non hai ancora tolto)”.

Un messaggio che è diventato virale in poche ore e che ha raggiunto anche Chiara Appendino, sindaca della città che ha accolto il messaggio con affetto e si è subito sentita pronta a rispondere. “Spero sia un arrivederci”, scrive la prima cittadina augurandosi che la cantautrice torni presto nel capoluogo.

In ultima battuta Chiara Appendino risponde a Levante e le promette che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti sarà potenziato e soprattutto esteso a tutti i quartieri, in modo tale da ripristinare il decoro urbano e la pulizia delle strade: