I podcast che tanto successo stanno ottenendo negli Usa e in altre parti del mondo arriveranno presto anche in Italia e Can Yaman sarà Sandokan. Questi sono i primi dettagli che possiamo darvi sul progetto a cui stanno lavorando Lux Vide, nota casa di produzione per cinema e tv, e RTL 102.5 che si assumerà ‘onere di far arrivare i podcast nelle case delle persone. Ciliegina sulla torta sarà il “cast” di questo primo progetto che dovrebbe mettere insieme la tigre turca, è proprio il caso di dirlo, con Luca Argentero e Alessandro Preziosi, due pietre miliari del nostro cinema italiano.

Il noto produttore televisivo Luca Bernabei ha anticipato che l’attore turco sarà protagonista di una nuova serie tv su Sandokan, un progetto ambizioso che lo vedrà proprio al fianco di due attori macina ascolti, Luca Argentero e Alessandro Preziosi, anche se al momento non sono molti i dettagli a disposizione trattandosi di “un bambino appena nato, un progetto internazionale” che è riuscito ad irretire un attore così impegnato come quello turco che ha commentato: “Sono molto contento di essere stato scelto, spero di poter essere all’altezza“.

Inutile dire che Mediaset è già pronta a gongolare per questa attenzione su Can Yaman che proprio il prossimo mese di gennaio sarà protagonista di tre prime serate, e forse oltre, del prime time di Canale5 con le puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno. Come se non bastasse, l’attore dovrebbe essere il primo degli ospiti della nuova edizione di C’è Posta per Te.

Il suo ultimo progetto, Bay Yanlis, lo ha visto protagonista con capelli e barba corti ma, a quanto pare, adesso l’attore sarà chiamato a tornare al suo stile selvaggio che abbiamo apprezzato e conosciuto in DayDreamer in pieno stile Kabir Bedi. Le novità sul progetto arriveranno dopo le feste quando l’attore tornerà in Italia per incontrare i vertici di Lux Vide.