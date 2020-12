Con l’arrivo di Bono Vox e Pharrell Williams in Sing 2 il cast del sequel del celebre film d’animazione del 2016 si arricchisce. Il frontman degli U2 e il fondatore dei N.E.R.D., infatti, presteranno la loro voce nel nuovo lungometraggio animato firmato da Garth Jennings e prodotto da Chris Meledandri e Janet Healy per la Illumination.

La partecipazione di Bono Vox e Pharrell Williams in Sing 2 va ad unirsi al cast già presente nel film precedente composto da Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton e Nick Kroll, e al loro fianco ci saranno altre new entry come Bobby Cannavale, Chelsea Peretti, Halsey e il comico Eric André.

Bono Vox sarà la voce di Clay Calloway – un chiaro riferimento a Cab Calloway di Minnie The Moocher – il leone che si presenta come una rockstar solitaria che permetterà al protagonista Buster Moon, il koala doppiato da McConaughey, di arrivare al tanto aspirato successo musicale.

Pharrell Williams sarà invece Alfonso, il gelataio elefante che si innamora dell’elefantessa Meena doppiata da Tori Kelly come nella pellicola precedente.

Bono Vox non è nuovo al mondo del cinema: il frontman degli U2, infatti, aveva già firmato le musiche per il film Mandela: Long Walk To Freedom (2013) di Justin Chadwick insieme alla sua band e anche al leggendario Gangs Of New York (2002) di Martin Scorsese per la traccia The Hands That Built America incisa insieme a Sharon e Andrea Corr. Allo stesso film aveva partecipato anche il genio di Peter Gabriel con il brano Signal To Noise.

Pharrell Williams ha contribuito al successo di Cattivissimo Me 2 (2010) grazie al suo brano Happy presente nella colonna sonora. Per vedere Bono Vox e Pharrell Williams in Sing 2 dobbiamo attendere il 22 dicembre 2021 per via dello slittamento scelto dalla Illumination e dalla Universal che inizialmente avevano fissato la data di uscita delle sale al luglio 2021.