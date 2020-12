Flag dei Coldplay è il brano che hanno scelto per un regalo speciale ai fan. Annunciata come bonus track di Everyday Life, la canzone è disponibile dal 22 dicembre e, quindi, a un anno dal rilascio dell’album al quale si riferisce.

Del brano, i Coldplay hanno raccontato:

“Adoriamo questa canzone, ma quando è arrivata lo spazio disponibile in ‘Everyday life’ era stato già riempito e abbiamo dovuto distanziarla. Grazie per tutti i modi in cui ci avete supportato quest’anno. Vi amiamo e vi apprezziamo più di quanto si possa sapere”.

Flags è scritta da tutti i Coldplay ed è prodotta da Bill Rahko, Daniel Green e Rik Simpson. Il brano avrebbe dovuto far parte dei due album che hanno pubblicato un anno fa, Sunrise e Sunset, che avevano anticipato con l’uscita di Orphans e Arabesque. Successivamente, hanno pubblicato la title track Everyday Life e Champion Of The World.

L’album è stato presentato durante un evento speciale che hanno condotto ad Amman, nel quale hanno presentato la prima parte – Sunrise – alle 4 e la seconda parte – Sunset – alle 14. Al momento del rilascio del disco, il gruppo aveva dichiarato di non voler andare in tour, se non prima che i concerti possano essere organizzati con il minimo dell’impatto ambientale.

Subito dopo il rilascio dell’album, i Coldplay si sono esibiti al Museo di Storia Naturale di Londra e con un concerto speciale all’Hollywood Palladium di Los Angeles a supporto del comitato Reform LA Jails per organizzare campagne per la riforma carceraria negli Stati Uniti d’America.

Talk among the skeletons this morning

Aside from all the medicine and health

If you could do it all again, would you do it all the same?

Is there something that you’d tell your former self?

There were those that wished they’d spun upon a jukebox

There were pirates who had never seen the sea

But the one recurring theme, the one recurring dream they had

Was to be whatever they wanted to be

To be Pyotr Tchaikovsky

To be free like everyone else

There will be no flags to warn me, no!

‘Cause I just want to be myself

You may telephone in by a ouija

Is there any advice that you could give?

When you know you’re not like them

Do you know La Varsovienne?

I know that I am living, but can you show me how to live?

And the Holy Roman Army

Said your heart beats like everyone else

You don’t need no flags to tell you who you are, so say

I just want to be myself

La-la-la-la la-la-la-la la-la-la-la

La-la-la-la la-la-la-la la-la-la-la

La-la-la-la la-la-la-la la-la-la-la

La-la-la-la la-la-la-la la-la-la-la

There’s an aura that surrounds me

There’s a different kind of wealth

And I don’t need flags to know you’re really something

And I just love you for yourself

Oh, I just love you for yourself

La-la-la-la la-la-la-la la-la-la-la

La-la-la-la la-la-la-la la-la-la-la

La-la-la-la la-la-la-la la-la-la-la