Arisa fidanzata con Andrea Di Carlo, come aveva anticipato durante una delle ultime puntate di Amici di Maria De Filippi. Incalzata da Rudy Zerbi, l’artista lucana ha infatti ammesso di essere legata al suo manager.

Continua così la scia positiva di Arisa, che è appena entrata a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi come docente di canto, oltre a essere stata ospite della puntata di Natale del Grande Fratello Vip, per cantare insieme ai concorrenti.

In passato, Arisa è stata legata a Giuseppe Anastasi e al suo ex manager Lorenzo Zambelli. Con Andrea Di Carlo, Rosalba Pippa ritrova il sorriso dopo alcuni mesi di difficoltà nei quali ha anche fondato una sua etichetta discografica personale con la quale ha rilasciato il singolo Ricominciare Ancora.

In questi mesi, Arisa si è distinta per i continui messaggi sul body positive, mostrandosi senza filtri e in tutti i modi che le sono venuti in mente. Accanto a quelli che ne hanno apprezzato gli intenti, c’è anche una grossa fetta di pubblico che invece non ne ha apprezzato l’avventatezza.

Arisa ha anche raccontato del dramma toccato alla sua famiglia e della malattia che ha colpito sua madre. L’artista ha anche raccontato di non potersi recare dai genitori, proprio per non mettere in pericolo la loro salute:

“Mia mamma si è ammalata. Ha avuto due tumori uno dietro l’altro. Questo sarà il primo Natale lontano dai miei, non credo che andrò da loro. Sta un po’ meglio adesso, ma è una persona fragile. Anche se mi costa l’infinito temo che non potrò andare da loro”.

Arisa è entrata a far parte del cast del prossimo Festival di Sanremo a seguito dell’annuncio di Amadeus del 17 dicembre scorso. Rosalba Pippa manca dal Teatro Ariston dal 2019, quando partecipò con il brano Mi Sento Bene. Durante la finale, Arisa cantò nonostante l’abbassamento di voce dovuto all’influenza stagionale che l’aveva colpita.