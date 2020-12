Il nuovo singolo di Justin Bieber è Anyone. Le indiscrezioni sembrano tutte portare in questa direzione, quella di un rilascio a sorpresa da presentare nel corso del concerto di Capodanno che terrà in streaming e con accessi multipli con un solo biglietto.

Il brano che potrebbe diventare il suo prossimo singolo non fa parte del suo recente album di inediti, Changes, che aveva accompagnato con un documentario nel quale ha raccontato il disco ma anche alcuni inediti della sua vita privata.

I sospetti che si possa trattare di un nuovo singolo arrivano direttamente dalla scaletta del concerto che terrà in streaming e nella quale compare proprio questo titolo. Il rilascio ufficiale del brano è quindi previsto per il primo dell’anno, subito dopo il live che terrà per i fan di tutto il mondo.

Sembra comunque sfumata la possibilità di un nuovo album di Justin Bieber entro la fine del 2020, com’era stato annunciato da qualche settimana. L’ultima collaborazione dell’artista canadese è quella con Shawn Mendes in Monster.

Il concerto di Capodanno in streaming sarà quindi un modo per presentare nuova musica, in attesa del ritorno musicale che potrebbe essere più vicino del previsto.

In questi mesi di quarantena, Justin Bieber ha spesso parlato della sua famiglia e in particolare della moglie Hailey, che l’ha aiutato a superare la depressione e tutti i momenti difficili. Nel documentario, aveva anche raccontato dei disagi della malattia di Lyme, che l’hanno costretto a rinviare alcuni concerti che aveva concepito per il tour di Purpose.

Tra un brano e l’altro, Justin Bieber trova anche il tempo di intrattenere i suoi fan con alcuni post che infondono positività, pubblicati anche nei momenti più complicati. Hailey Baldwin aveva infatti raccontato del bullismo subito da alcuni haters sui social che aveva comunque deciso di perdonare, augurando loro di trovare “pace”.