Il sodalizio tra Marvel ed Epic Games ha animato di recente la Stagione 4 di Fortnite Battle Royale, sfociando pure nella successiva quinta, attualmente in corso sulla grande isola di gioco. E lo ha fatto a colpi di eventi speciali a tempo e di skin dedicate a supereroi e villain amatissimi, che da sempre figurano nel roster di personaggi della Casa delle Idee. Una tradizione, questa, che prosegue anche nella giornata di oggi, 22 dicembre 2020, grazie all’arrivo di un nuovo pacchetto ufficiale nel negozio in game, chiamato Regalità & Guerrieri.

Mentre prosegue l’evento natalizio Operazione coi Fiocchi – di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo dedicato -, Fortnite accoglie allora tre celebri personaggi: Black Panther, Captain Marvel e Taskmaster. Come accade ormai ciclicamente, oltre ai singoli eroi nel contenuto scaricabile dagli appassionati troviamo anche vari accessori come picconi, dorsi e deltaplani personalizzati. Vediamoli insieme nel dettaglio così come comunicato dal team di sviluppo americano nelle ultime ore.

Black Panther

Costume Black Panther con lo stile Caricato cineticamente

Piccone doppio Pugnali in vibranio

Deltaplano Cavalcacieli di Wakanda

Dorso decorativo Mantello del re con la variante di stile Caricato cineticamente

Captain Marvel

Costume Captain Marvel con la variante di stile Potenziata

Piccone Bastone alpha

Deltaplano Il potere di Mar-Vell

Dorso decorativo Dorso da Kree con lo stile Potenziato

Taskmaster

Costume Taskmaster

Dorso decorativo Scudo del mutaforma

Piccone Spada dell’imitatore

Cosa ne pensate di questi tre nuovi personaggi sbarcati nel roster di skin? Li acquisterete? Nel frattempo, vi ricordiamo che sono disponibili anche costumi per alcuni dei personaggi più noti dell’universo videoludico, come Kratos da God of War e Master Chief dalla saga sparachina di Halo. Tra le altre novità, sono da segnalare pure il nuovo pacchetto PlayStation Plus di Fortnite, un contenuto celebrativo che include il costume Percussore Nuvola e il dorso decorativo Elevazione, così come l’evento Black Panther con emote Saluto di Wakanda gratis per tutti.