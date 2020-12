Sta circolando l’ennesima catena di questo periodo a tema bitcoin, con Toni Servillo protagonista. Si tratta a conti fatti di una truffa, che segue il trend del 2019, quando ad esempio su queste pagine abbiamo parlato di Jovanotti diventato ricco proprio decisioni strategiche di questo tipo. Ovviamente una fake news, che all’interno di alcuni siti finiti inconsapevolmente nel mirino di questo attacco, alimentano in modo involontario disinformazione. Tali soggetti, infatti, mirano ad ottenere nuovi clienti da far iscrivere al proprio circuito.

Toni Servillo investe nel mondo bitcoin, ma è solo una truffa

Dunque, massima attenzione anche a fine 2020, in quanto la vicenda relativa a Toni Servillo che ha deciso di investire parte del proprio capitale nel mondo bitcoin è assolutamente inventata. Chi prepara contenuti del genere, infatti, spera di ottenere vantaggi da testimonial fittizi, magari nell’ottica dell’effetto emulazione che parte da presupposti totalmente falsi. Difficile dire se tali pop-up e banner rimandino ad una truffa, o più semplicemente ad un’iscrizione in piattaforme giocando su notizie false.

Insomma, premesso che la storia di Toni Servillo nel campo dei bitcoin sia finta, non c’è ancora certezza che gli utenti attratti dalla campagna siano truffati. Inutile dire che il semplice utilizzo di stratagemmi come quello che vi sto descrivendo oggi 22 dicembre, mi porta a sconsigliare a tutti l’utilizzo di questa piattaforma. Purtroppo, sempre più spesso chi fa business online cerca qualsiasi trovata di marketing pur di ampliare il proprio parco clienti come avrete notato anche oggi.

Anche voi siete incappati in una campagna pubblicitaria sul web in cui appare Toni Servillo totalmente immerso nel mondo bitcoin? Fateci sapere che tipo di esperienza di navigazione avete vissuto, in modo da focalizzarci sull’eventuale minaccia che da un po’ di tempo a questa parte si osserva sui social. Il tutto, come sempre, tenendo sempre gli occhi aperti.