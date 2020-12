Alessandro Borghese e 4 Ristoranti si preparano a tenerci compagnia per la terza serata consecutiva grazie alla tappa in Toscana. Dopo il delivery in quel di Milano e il miglior ristorante per bikers in Ciociaria, questa sera il figlio di Barbara Bouchet e amato chef televisivo, continuerà il suo viaggio alla ricerca del miglior ristorante con vigneto della Toscana e, in particolare, della Val d’Orcia e della Val di Chiana. Come al solito la formula non cambia ci saranno i quattro ristoratori pronti a colpire duro, uno con l’altro, usando i voti da 0 a 10 per commentare location, menù, conto e servizio. Alla fine toccherà come sempre ad Alessandro Borghese dare i suoi voti per confermare o ribaltare la classifica.

Novità di questa edizione è la categoria special, ovvero un piatto della tradizione su cui i quattro sfidanti sono chiamati a sfidarsi. In questa puntata toccherà ai pici, una pasta fresca simile agli spaghetti, come andrà ai 4 concorrenti?

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti nella puntata di oggi, 22 dicembre, metteranno a confronto Marta con Palazzo Bandino, Elisa con Tenuta Fanti, Paolo con il Greppo, e, infine, Michael con Podere Il Casale. In palio per il vincitore, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5mila euro.

Ecco in dettaglio le location della puntata di oggi, 22 dicembre, di Alessandro Borghese e 4 Ristoranti:

PALAZZO BANDINO (Chianciano Terme – Val di Chiana): Marta (39 anni) è la titolare della tenuta agricola, che ospita l’agriturismo e che un tempo era un convento benedettino del 1600, ristrutturato nel 1991 dal papà di Marta, che produce anche il vino. La cucina di Palazzo Bandino è tipica toscana.

TENUTA FANTI (Montalcino – Val D’Orcia): Elisa (40 anni) è la titolare del casale di campagna interamente ristrutturato, da 7 generazioni. Il padre di Elisa ha iniziato a produrre il primo Brunello di Montalcino nel 1980, l’anno di nascita della figlia mentre la cucina è tradizionale. Qui, con l’uva, oltre al vino, si fa il vin santo e la grappa.

IL GREPPO (Montepulciano – Val di Chiana): Paolo (49 anni) è il titolare del ristorante agricolo a conduzione familiare, aperto nel 2000, ricavato all’interno di un casale ristrutturato i cui fiori all’occhiello sono la stagionatura del pecorino in fossa e la produzione di vino Nobile di Montepulciano.

PODERE IL CASALE (Pienza – Val d’Orcia): Michael è il titolare e offre ai suoi ospiti una cucina toscana autentica e a km 0. L’azienda agricola presenta filari di vigna, capannoni, campi e aree dedicate all’allevamento di diversi animali.