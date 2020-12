Manuel Aspidi ha una voce incredibile, internazionale, e un sentimento nel cantare davvero intenso. Se n’è accorta Numa, moglie del leggendario chitarrista Phil Palmer. Così ha convocato Manuel a casa loro e Phil l’ha subito messo alla prova prendendo la chitarra e chiedendogli di cantare “Hallelujah”. Promosso immediatamente, ha deciso di produrlo.

Mi sono già collegato con Manuel quando pubblicò “Last call”, struggente brano per salvare il nostro pianeta scritto da Phil Palmer e Julian Hinton. Trovi il video a questo link di OptiMagazine.

Durante la diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera mi sono collegato con Manuel, questa volta a casa di Phil Palmer e Numa, perché è uscito il brano “This Christmas”. Entrambi avevano un sogno: Manuel di cantare una canzone di Natale e Phil di scriverne una. Durante il collegamento, Phil ha accompagnato con la chitarra Manuel che ha cantato “This Christmas” e anche “Hallelujah”. Purtroppo la qualità audio nelle dirette web non è mai all’altezza dei performer. Per questo li ho invitati al più presto al Premiato Circo Volante del Barone Rosso per un live di alta fedeltà.

Ho quindi chiesto a Manuel di scrivermi una riflessione su questo brano, di cui trovi il filmato trasmesso durante quel collegamento nel video allegato a questo articolo. Manuel ha scritto:

“This Christmas” è una canzone di speranza un incoraggiamento in un momento difficile e buio come quello che stiamo attraversando. Purtroppo da artista so bene quanto sia tutto molto difficile adesso, non solo nel mio settore ma anche quello di tantissimi altri lavoratori messi in ginocchio da questo terribile virus. Ecco, attraverso “This Christmas” ho voluto ricordare la bellezza del Natale quasi vista con gli occhi di un bambino, la gioia di trascorre del tempo in famiglia e il senso di unità che ci da la forza di cui abbiamo bisogno. In questo devo dire grazie a Phil, cantare un brano natalizio tutto mio è sempre stato un piccolo sogno nel cassetto così di comune accordo con la mia produzione (Thomas Music & Art) che mi da spesso molta fiducia ne ho parlato con Numa e Phil il quale mi rispose che avrebbe voluto scrivere un brano natalizio da tempo così “abbiamo preso due piccioni con una fava”. Nel giro di poco è nata “This Christmas” centrando in pieno ciò che desideravo cantare, insieme abbiamo deciso che il brano fosse prettamente tradizionale natalizio sia dal punto di vista della scrittura che della melodia. Sono grato di lavorare e aver lavorato con una squadra così formidabile”

Grazie per tutto e a presto

Un abbraccio

Thomas Aspidi

Ed ecco la traduzione del testo di “This Christmas”, che nel Natale assurdo che ci hanno costretto a fare assume un’importanza forte e diventa quasi una canzone di protesta:

Giorni gelidi, freddo invernale

È la stagione della pace e della buona volontà nei nostri pensieri, nei nostri cuori

Che la festa di Natale abbia inizio

È quel periodo dell’anno

Per augurare pace e buona volontà a coloro che sono cari

Forse vicini forse lontani

auguro loro gioia ovunque si trovino

In tutti questi tempi difficili

L’importanza della famiglia e della nostra unità ci dà la forza per sopravvivere

e perché l’amore continui

Vicino al fuoco, intorno all’albero

Dove dovrebbero essere la nostra famiglia e i nostri figli

Dare speranza e allegria

alza un bicchiere per un felice anno nuovo

Canta ad alta voce alza le mani manda un regalo positivo a tutte le terre

Con i nostri pensieri e i nostri cuori

Che la festa di Natale abbia inizio

Per tutti questi giorni impegnativi abbiamo bisogno di qualcosa da festeggiare

un albero da decorare

Ci dà un motivo per dare

e la gioia di ricevere

Dillo ad alta voce dillo chiaro

Buon Natale e Felice Anno nuovo

Nei nostri pensieri nei nostri cuori

Che la festa di Natale abbia inizio

Vieni insieme, fai dei rumori Solleva il tuo spirito

e alza la tua voce invia un messaggio stagionale, buona volontà a tutti

Le campane suonano I bambini cantano in gioiosa armonia,

unisciti alla festa e gridalo dai tetti rispondi alla chiamata

Buon Natale

