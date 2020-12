Non è passato inosservato l’impegno profuso dal colosso di Seul nella distribuzione dei suoi aggiornamenti, come nel caso del Samsung Galaxy Z Flip 5G, il primo dispositivo flessibile ad aver ricevuto Android 11 con One UI 3.0. Come riportato da ‘SamMobile‘, il gigante degli smartphone sudcoreano ha iniziato a lanciare l’upgrade per il terminale in Svizzera, attraverso la serie firmware F707BXXU1CTL6, che integra la patch di sicurezza di dicembre 2020. Manca il changelog, ma ci aspettiamo che la nuova versione della One UI 3.0 includa le stesse funzionalità che abbiamo già avuto modo di sperimentare a bordo dei Samsung Galaxy S20 e Note 20.

L’aggiornamento, in ogni caso, garantirà un’interfaccia utente migliorata, un’ottimizzazione delle app native, la ricollocazione dei controlli del volume, il widget per la riproduzione musicale ed una maggiore qualità delle funzioni ‘Benessere Digitale’ e ‘Parental Control’. La variante LTE del Samsung Galaxy Z Flip, che ricordiamo essere alimentata dal processore Snapdragon 855 in luogo dello Snapdragon 865+, non ha ancora ricevuto l’upgrade, ma si spera le cose possano cambiare in breve tempo (del resto parliamo dello stesso dispositivo, fatta eccezione della differenza appena menzionata).

Questo è quanto si apprende, al momento, sul conto del Samsung Galaxy Z Flip 5G: se risiedete in Svizzera, o comunque vi ritrovate un’unità di importazione proveniente dal mercato elvetico, potreste provare a verificare la disponibilità dell’aggiornamento attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software‘, o comunque aspettare che il pacchetto F707BXXU1CTL6, che ricordiamo essere basato su Android 11 con One UI 3.0 (oltre al’integrazione della patch di sicurezza di dicembre 2020, che è anche l’ultima disponibile anche per conto di Google), venga notificato per la vostra unità. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.