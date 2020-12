Stavate aspettando altri 5 euro di sconto da poter spendere su Amazon? La possibilità è appena arrivata: tutto quanto dovrete fare è ascoltare una canzone, se non l’avete mai fatto, su Amazon Music entro le 23.59 del 31 gennaio 2021 (del resto, non faticherete a trovare una traccia musicale che vi piace, visto che il servizio include 2 milioni di brani per gli abbonati ad Amazon Prime). Prima di procedere all’ascolto dovrete prima appurare di aver effettuato l’accesso al vostro account Amazon Prime, per poi gustarvi la canzone, ed infine vedervi arrivare per email il buono sconto di 5 euro, da scontare tramite l’applicazione del relativo codice promozionale. Ricordate che per partecipare servirà non aver mai ascoltato prima d’ora canzoni su Amazon Music (l’obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di accostare al servizio di streaming musicale nuovi clienti, per cui i già utilizzatori non faranno testo).

L’incentivo potrà essere sfruttato da subito, o comunque non oltre i 30 giorni dalla sua ricezione. Tenete anche a mente che il codice promozionale dovrà essere inserito manualmente dall’utente, e che risulterà valido a fronte di un acquisto dal valore pari o superiore ai 20 euro rispetto a prodotti venduti e spediti da Amazon. L’offerta non può essere trasferita ad un altro account, ed è disponibile solo per i clienti Amazon Prime (tranne quelli che nell’intervallo di durata dell’offerta stanno beneficiando del periodo di prova gratuito di 30 giorni).

L’iniziativa promozionale, per cui sarà possibile risultare idonei una sola volta (a patto di non aver mai utilizzato prima Amazon Music), non è cumulabile con altre offerte attive. Potrete attivare la promozione cliccando qui , e verificando la vostra idoneità all’offerta. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.