Un altro duro KO ha indotto il club partenopeo a prendere una drastica decisione: ci sarà il ritiro Napoli fino alla prossima gara interna contro il Torino. La squadra, reduce da una brutta sconfitta maturata all’Olimpico contro la Lazio di Inzaghi, è parsa molle e poco convinta. A De Laurentiis non sarà affatto piaciuto l’atteggiamento dei suoi, soprattutto considerando la precedente disfatta con l’Inter. Il vice-allenatore Riccio, nel post-partita di ieri sera, ha candidamente dichiarato che gli azzurri non hanno seguito le indicazioni di Gattuso.

Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lG8J3ZnE5S — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 20, 2020

Il ritiro Napoli sarebbe scattato di comune accordo: società, giocatori e staff tecnico avrebbero tutti deciso di riunirsi a Castel Volturno subito dopo l’allenamento pomeridiano di oggi 21 dicembre al Training Center, così da preparare al meglio il match contro il Torino, che si terrà nella giornata di mercoledì 23 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta (ore 20.45). Anche in quell’occasione bisognerà fare di necessità virtù visto l’infortunio dell’uomo più in forma del momento, Hirving Lozano, uscito quasi allo scadere dopo una brutta contusione alla caviglia sinistra (le condizioni del messicano verranno valutate nei prossimi giorni, sono attesi in giornata gli esiti degli esami strumentali per scongiurare l’ipotesi di eventuali fratture).

Fermo ai box anche Kalidou Koulibaly, che ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra, e non dovrebbe esserci contro i granata (il difensore senegalese è parso sofferente già durante il primo tempo, ma ha stretto i denti fino al 55esimo: le sue condizioni verranno tenute sotto osservazione dallo staff medico nelle ore che ci separano dall’incontro). Gattuso dovrà rinunciare anche a Mertens ed a Osimhen, ma ritroverà il capitano Lorenzo Insigne, che ha scontato la squalifica di una giornata maturata in seguito al rosso diretto rimediato a San Siro contro l’Inter.