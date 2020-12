In un periodo dell’anno particolare, come quello natalizio, è necessario porsi alcune domanda alternative a proposito dell’app IO sul Cashback di Stato. Al di là delle normali problematiche tecniche riscontrate nelle ultime due settimane e dei quesiti riguardanti le banche, come quelli che abbiamo provato ad affrontare nella giornata di ieri sul nostro magazine, bisogna sciogliere alcuni dubbi anche sotto altri punti di vista. Ad esempio, cosa succede in caso di cambio smartphone? Cerchiamo di fare luce sulla questione.

App IO e Cashback di Stato quando cambiamo smartphone

Già, perché una domanda potrebbe avere risposta scontata per alcuni lettori, meno per altri. A Natale, poi, non sono pochi gli italiani che cambiano smartphone. Un regalo dai cari o fatto da sé stessi potrebbe portare ad una situazione di questo tipo ed è normale che ci si chieda cosa comporti questo sul fronte app IO e Cashback di Stato. Altrettanto normale che qualcuno ponga l’interrogativo allo staff tecnico sui social, per cercare di ottenere una replica ufficiale e chiara in questo senso.

Come emerge da un apposito tweet del team, possiamo evidenziare che non ci sia alcun problema dovuto al cambio di smartphone. Il cashback e tutti i tuoi dati riguardanti la tanto discussa app IO sono legati alla propria identità e al codice fiscale di ciascun utente che negli ultimi giorni ha portato a termine l’iscrizione per poter usufruire del servizio in questione. Quando un iscritto decide di accedere alla suddetta applicazione tramite un altro dispositivo, utilizzando il codice SPID o CIE, in automatico vedrà concretizzarsi il logout dal precedente dispositivo.

Dunque, tenete in considerazione anche queste valutazioni in ottica app IO, soprattutto nel caso in cui doveste avere in mente di cambiare smartphone, alla luce delle considerazioni che sono state fatte in queste ore.