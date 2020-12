Giungono ancora ottime notizie in merito al prezzo del Samsung Galaxy S21 in uscita (probabilmente) il prossimo 14 gennaio. Un primo listino trapelato la settimana scorsa metteva già in evidenza un valore commerciale di lancio inferiore (in buona parte) a quello dei Galaxy S20. Quest’oggi, rinnovate anticipazioni vanno nella stessa direzione, anzi i top di gamma sembrerebbero essere ancora più economici del previsto. Secondo quanto riportato dal leaker Ishan Agarwal e raccontato anche da PhanAndroid, di seguito riportiamo quello che dovrebbe essere il costo di ogni singola variante della prossima serie.

Per il Samsung Galaxy S21 da 128 GB non sarebbero necessari più di 849 euro. Solo pochi giorni fa si parlava invece di un costo di 879 euro e va pure detto che l’esemplare Galaxy S20 di inizio 2020 è stato venduto, almeno all’inizio, a 999 euro. Per quanto riguarda i Samsung Galaxy S21 Plus questi dovrebbero costare 1049 euro nel taglio da 128 GB e 1099 euro in quello da 256 GB. Anche in questo caso, solo la settimana scorsa, si vociferava di un valore di partenza di 1070 euro per il dispositivo con memoria inferiore. Va infine pure considerato che il Galaxy S20 Plus è stato proposto in vendita subito 1099 euro.

Finora è stato messo in evidenza un ribasso del costo dei modelli della nuova serie 2021 rispetto a quelli del 2020 ma il risparmio potrebbe terminare qui. Il Samsung Galaxy S21 Ultra costerebbe infatti 1399 euro mentre l’anno scorso si è partiti dal valore di listino di 1349 euro. Le notizie sono dunque abbastanza positive tranne che per il modello più accessoriato di tutti e comunque meno alla portata delle tasche di tanti fan del brand. Oramai al lancio dovrebbe mancare davvero pochissimo dando orami per scontato l’evento Unpacked del prossimo 14 gennaio. L’avvio delle vendite dovrebbe pure partire subito, o al massimo per i primi giorni di febbraio. Le conferme le fornirà direttamente il produttore all’inizio del prossimo anno.