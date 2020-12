L’errore di autenticazione Alice Mail continua a tenere banco anche oggi 21 dicembre. Il via ai problemi con la casella di posta elettronica si sono manifestati per la prima volta lo scorso venerdì ma poi non sono stati per nulla superati nel corso del weekend, come pure riportato sulle pagine di OM.

Come si manifesta ancora oggi l’errore di autenticazione Alice Mail? Al tentativo di accesso alla proprio casella di posta elettronica da smartphone via app dedicata, si visualizzerebbe a schermo un codice errore, quello che non consente di leggere né inviare nuovi messaggi. A dire la verità, al contrario, in caso di accesso da computer e dunque da browser non si registrano particolari difficoltà.

Sul forum di supporto TIM, nelle ultime ore, si sono accumulate le richieste di assistenza proprio per le difficoltà in atto. Purtroppo nella discussione non è ancora intervenuto alcun esperto per chiarire i motivi dell’anomalie e pure per proporre qualche soluzione definitiva o momentanea all’errore. Piuttosto, da qualche utente è giunto un probabile rimedio che consentirebbe l’accesso proprio alla casella di posta Intanto si dovrebbe procedere a reimpostare una nuova password da browser web, successivamente si dovrebbe procedere all’inserimento dell’account come secondario nell’app di posta del telefono. Si tratterebbe comunque di uno stratagemma, in attesa che le anomalie siano superate a monte dai tecnici di TIM.

Per quanto riguarda l’assistenza ufficiale per l’errore di autenticazione mail, i canali ufficiali restano sempre gli stessi. Chi vorrà potrà procedere chiedendo aiuto attraverso l’assistente virtuale Angie a questo indirizzo web. ma allo stesso indirizzo si potrà aprire anche una segnalazione al reparto tecnico. In alternativa, è consigliabile pure chiedere informazioni al profilo social Twitter di TIM. Va riconosciuto che il canale è molto attivo e gli operatori sono molto solerti nel rispondere alle richieste degli utenti attraverso i tweet o i messaggi privati.