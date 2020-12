Il nuovo singolo di Clementino è Partenope. Il brano esce nel giorno del suo 38° compleanno ed è una dedica alla sua città, Napoli.

Il brano pubblicato dal rapper napoletano è anche un ringraziamento alla sua città, che rappresenta un modo di vivere e una mentalità. Partenope è scritta nel dialetto napoletano, la lingua che più si adatta all’occasione.

Clementino spiega così il contenuto del nuovo singolo:

“Finalmente dopo tanti anni sono riuscito anche io a dedicare una mia canzone a Napoli, ad omaggiare la stupenda Partenope. Io, che ho girato tutto il mondo, il sole di Napoli non l’ho mai visto da nessuna parte. Dicono ‘vedi Napoli e poi muori’, è vero, perché è così bella che hanno ragione. In tutti i posti dove sono stato ho visto che c’era bisogno di un po’ di Napoli, perché Napoli non è una città, Napoli è un mondo e una mentalità”.

Il rapper è stato la rivelazione della prima edizione di The Voice Senior, vinta poi da Erminio Sinni per il Team Loredana. Giunto in finale con una delle squadre più forti di quest’edizione, ha dovuto cedere il passo ai talenti esplosivi del Team Gigi che ha conquistato la finalissima con due concorrenti: Elena Ferretti e Marco Guerzoni.

La carriera di Clementino inizia nel 1996, con i primi passi mossi nella scena hip hop nelle gare di freestyle. Il primo album esce nel 2006 e prende il titolo di Napoli Manicomio, al quale segue I.E.N.A. nel 2011 (acronimo di Io E Nessun Altro). Dopo l’avvio del progetto con Fabri Fibra in Rapstar, firma il suo primo contratto con una major dal quale emergono 4 album di grande successo. Partecipa due volte a Sanremo, omaggiando anche Fabrizio De Andrè nella serata delle cover in Don Raffaè. Il rapper ha ricevuto un premio De Andrè per l’interpretazione consegnato direttamente da Dori Ghezzi.

Testo Partenope di Clementino