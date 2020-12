Un’altra volta protagonista oggi 21 dicembre il OnePlus 9, sempre in relazione al comparto fotografico che monterà. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, i sensori che comporranno la fotocamera del prossimo top di gamma OnePlus sarebbero tre, di cui il principale Ultra Vision da 50MP (grandangolare con apertura f/1.9), uno Cine Camera ultra-grandangolare da 20MP ed un teleobiettivo da 12MP (con OIS e apertura f/3.4). Le indiscrezioni si aggiungono a quelle della scorsa settimana, quando vi parlammo della possibilità che la fotocamera dei OnePlus 9 fosse stata realizzata in collaborazione con Leica, azienda di cui abbiamo molto sentito parlare per la partnership con Huawei.

Per il resto, il OnePlus 9 dovrebbe includere uno schermo da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ (supporto HDR, frequenza di refresh rate a 120Hz e aspect-ratio 20:9), il processore Snapdragon 888 di Qualcomm (il meglio che la tecnologia del settore può offrire al momento), il supporto al 5G, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il sistema operativo di riferimento sarà Android 11 con OxygenOS. Come potete vedere, non sembra mancare proprio niente al prossimo flagship del produttore cinese, che si candida come uno dei migliori top di gamma del 2021 (rientrerà di certo tra i primi tre se le cose andranno in un certo modo, rispettando le indiscrezioni finora trapelate).

L'OEM vuole giocarsela sul piano della fotocamera, e farà di tutto per spuntarla, nonostante la concorrenza sia molto agguerrita (il Samsung Galaxy S21 Ultra, per dirne uno, dovrebbe includere un comparto fotografico di qualità eccelsa (sensore principale da 108MP, ultra-grandangolare da 12MP, primo teleobiettivo da 10MP e secondo da 10 con super-zoom). Il confronto tra questi due colossi ci regalerà senz'altro grandi colpi di scena.