Decisamente è il caso di procurarsi delle immagini di benvenuto e buon inizio inverno quest’oggi 21 dicembre in occasione del solstizio che introduce la stagione più fredda dell’anno. L’augurio del buongiorno di prima mattina non potrà che legarsi all’occasione odierna, soprattutto via WhatsApp e anche social quando rivolto ad amici, parenti, colleghi o semplici conoscenti.

Come ben noto, il solstizio d’inverno è il giorno dell’anno in cui il sole raggiunge il suo punto più basso rispetto all’orizzonte celeste con la masima inclinazione dei suoi raggi per l’emisfero settentrionale. Proprio la giornata più corta dell’anno è servita con il numero maggiore di di ore di buio rispetto a quelle della luce. Consola tuttavia sapere che, già da domani,, ci si muoverà in direzione opposta con qualche minuto guadagnato dalla tenebre, un passo alla volta.

Le immagini di benvenuto e buon inizio inverno sono presenti nella galleria di questo articolo e hanno naturalmente come protagoniste il freddo, pupazzi di neve e scenari ghiacciati con annessi pinguini. Ognuna delle soluzioni proposte potrà essere selezionata per poi essere salvata sullo smartphone e computer, dunque condivisa via WhatsApp o social a proprio piacimento. Il buongiorno odierno non potrà non accompagnarsi con un pensiero alla stagione appena incominciata e che ci accompagnerà fino alla prossima primavera.



















Oltre le immagini di benvenuto e buon inizio inverno, va ricordato che il solstizio di quest’oggi 21 dicembre si accompagnerà ad un fenomeno astronomico davvero particolare e già analizzato sulle pagine di OM. Nella serata odierna, subito dopo il tramonto, assisteremo alla grande congiunzione tra i pianeti Giove e Saturno: il fenomeno che si ripete per la prima volta dopo secoli ci darà l’impressione di guardare un unica e luminosa stella guardando verso ovest, in particolare tra le 19 e le 21. La ribattezzata stella di Natale sarà decisamente da non perdere, anche perché lo stesso fenomeno si ripeterà tra molto tempo ossia soltanto nel 2417.