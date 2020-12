Abbiamo alcune informazioni importanti e precise da dover condividere oggi 21 dicembre, per quanto concerne la questione del bonus rubinetti 2021. Un provvedimento, che si pone come ennesima agevolazione per gli italiani, dopo l’ultimo aggiornamento riguardante il bonus facciate esaminato la scorsa settimana, già ribattezzato “salva acqua“. L’obiettivo, infatti, è quello di dare un supporto a coloro che sceglieranno prodotti in grado di far risparmiare il consumo di acqua nei prossimi anni.

A chi spetta il bonus rubinetti 2021 salva acqua il prossimo anno

Valido fino al 31 dicembre del nuovo anno ormai alle porte, il bonus rubinetti 2021 si riferisce ad un pubblico particolare. Vale a dire tutti coloro che sostituiscono i vecchi rubinetti, ma anche gli scarichi e i cosiddetti soffioni della doccia. Una vera e propria detrazione, che ammonta addirittura al 65%, rispettando poche condizioni. Ad esempio, gli utenti interessati a questa agevolazione dovranno scegliere prodotti che avranno lo scopo di ridurre il consumo di acqua in casa.

Cosa dovranno fare tutti coloro che vorranno ottenere l’incentivo in questione? Per ricevere il bonus rubinetti 2021, sarà possibile scegliere tra la detrazione del bonus rubinetti, come riportato in precedenza pari al 65% della spesa sostenuta. In questo caso, così come avviene con le ristrutturazioni delle case, la quota sarà suddivisa in dieci rate annuali di pari importo. Quota, questa, che verrà applicata come sconto dal 730. Diversamente, si potrà ottenere lo sconto diretto in fattura, procedendo in questo caso con cessione del credito fiscale alla ditta che porterà a termine i lavori in questione.

Maggiori informazioni sul bonus rubinetti 2021 salva acqua verranno a galla (scusate il gioco di parole) nel corso delle prossime settimane, ma arrivati a questo punto possiamo dare per ufficiale l’agevolazione. Appena ne sapremo di più, torneremo a trattare questo interessante argomento sul nostro magazine. Che ne pensate di questa idea?