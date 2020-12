Entrata sin da subito nella top10 di Netflix in diversi Paesi tra cui l’Italia, la miniserie Il Caos dopo di Te è stato uno dei titoli originali della piattaforma che più ha fatto parlare di sé in questo fine anno segnato da nuovi lockdown e di conseguenza più tempo per esplorare nuovi contenuti in streaming.

Certamente non raggiungerà il primato de La Regina degli Scacchi, miniserie più vista di sempre su Netflix, ma il mix di thriller e dramma sentimentale de Il Caos dopo di Te, unito ad un’estetica molto peculiare, ha fatto dell’adattamento del romanzo omonimo di Carlos Montero un buon passatempo in grado di attirare la curiosità del pubblico (qui la nostra recensione della miniserie).

Ad affascinare lo spettatore ad un primo impatto, oltre alla storia delle due protagoniste e all’ambientazione misteriosa, sono anche aspetti laterali de Il Caos dopo di Te, come la fotografia, le location della Galizia rurale, le musiche originali. C’è poi la sigla della serie, che sembra una sorta di filastrocca in musica e che è stata scelta non a caso.

La Espina de la Flor en tu Costado è un brano del cantante Xoel López, originario proprio della Galizia in cui la serie è ambientata. Tratta dal suo quarto disco da solista Si mi Rayo te Alcantara, uscito alla fine di novembre, il brano fa da sigla di testa agli 8 episodi de Il Caos dopo di Te, mentre le immagini stilizzate dei protagonisti si alternano a quelle dei paesaggi galiziani che fanno da sfondo alle misteriose vicende di due insegnanti di un liceo dell’immaginaria cittadina di Novariz.

Ecco il testo, la traduzione e il video de La Espina de la Flor en tu Costado di Xoel López.

Te veo venir

Con la espalda pintada

Rompiendo la niebla

De mi madrugada

¿Qué quieres de mí?

No vas a entender

Lo que ahora me pasa

Mi vida comienza

Con cada mañana

¿Qué quiero de ti?

¿Tendré que pedirte

Que nunca te vayas?

¿Tendrás que rogarme

Que salga de aquí?

No sé si eres un pez

O eres la espina

De la flor en tu costado

¿Tendrás que pedirme

Que nunca me vaya?

¿Tendré que rogarte

Que salgas de aquí?

No sé si eres un pez

O eres la espina

De la flor en tu costado

Te veo salir

Con la espalda pintada

No sé si encontraste

Lo que viste en mí

Te irás con el alba

Lo harás sin saberlo

Fue bueno saber

Que pensabas en mí

¿Aún piensas en mí?

¿Tendrás que pedirme

Que nunca me vaya?

¿Tendré que rogarte

Que salgas de aquí?No sé

No sé si eres un pez

O eres la espina

De la flor en tu costado

La espina de la flor en tu costado