Gli occhi di Iva Zanicchi a Live Non è La D’Urso sono ancora provati dal lutto per il fratello, ucciso dal Covid-19 dopo che il virus aveva intaccato l’intera famiglia, lei compresa. A questo giro l’aquila di Ligonchio ha commentato le notizie sul Covid mutato arrivate dal Regno Unito.

Nelle ultime ore, infatti, in Italia e nel mondo si rincorrono le teorie sulla variante del virus Sars-CoV-2 arrivata anche in Italia dalla Gran Bretagna con un volo atterrato all’aeroporto di Fiumicino. L’apprensione è tanta, anche se si parla di un contagio più veloce che tuttavia non inficerebbe sull’efficacia del vaccino né si manifesterebbe con sintomi più gravi.

Su questo aspetto si è pronunciata Iva Zanicchi a Live Non è La D’Urso ieri, domenica 20 dicembre. La cantante non è nuova alle frecciatine contro Giuseppe Conte e il Governo. Durante la prima ondata, per esempio, Iva Zanicchi aveva contestato la politica del premier sulla gestione della pandemia e aveva ripreso la sua posizione durante un’intervista rilasciata a Mario Giordano. Secondo l’aquila di Ligonchio di questa mutazione del virus si sapeva già da settembre e per questo lamenta un certo ritardo con l’informazione da parte degli italiani, sia la stampa che le istituzioni.

Iva Zanicchi a Live Non è La D’Urso parla di “gravità inaudita“ proprio per la mancata informazione da lei contestata. A settembre, in effetti, uno studio preliminare condotto nel Kent aveva già sintetizzato il nuovo ceppo, denominato B117. Con l’arrivo del primo contagiato in Italia sono state avviate tutte le misure di controllo sui passeggeri che erano presenti sullo stesso volo.

Da quando il Covid è entrato nella famiglia Zanicchi la cantante non ha smesso di comunicare il suo dolore e il suo sdegno, specialmente dopo il suo ricovero in ospedale e dopo la morte del fratello. Ecco l’intervento di Iva Zanicchi a Live Non è La D’Urso: