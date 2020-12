Gli appassionati di tecnologia “da indossare” sapranno che Amazfit Band 5 è uno dei migliori device degli ultimi anni per quanti sono alla ricerca di uno smart band affidabile e dal costo non esagerato. E che potrebbe rivelarsi un ottimo regalo da fare – a se stessi o ai propri cari – in occasione del Natale, nonostante i tempi siano praticamente strettissimi.

Proprio alle festività natalizie ormai in corso pensa la nuova e imperdibile offerta di Amazon Italia dedicata all’Amazfit Band 5, ora in doppio sconto sui listini del colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos. Non solo, come avrete capito, la consegna del prodotto è garantita in tempo per Natale. Il tutto al prezzo scontato di 38,90 euro rispetto ai precedenti 44,99 euro, e che può essere ulteriormente ribassato di altri 4 euro grazie al coupon attivato momentaneamente dall’azienda. Questo porta il costo finale a soli 34 euro, assicurandovi un dono sicuramente gradito per un esborso decisamente contenuto, naturalmente fino ad esaurimento scorte.

Come anticipato, Amazfit Band 5 è un prodotto molto completo, che tra le altre cose permette pure di interfacciarsi con Alexa. Direttamente dal polso avremo modo di chiedere qualsiasi cosa all’assistente vocale di Amazon, così come di gestire la nostra casa in modo smart. La smart band oggi in offerta sul portale di Seattle è naturalmente anche un ottimo activity tracker, con la possibilità di tenere traccia di diverse attività sportive ogni volta che ne avremo bisogno. In Amazfit non mancano poi funzionalità dedicate alla salute, inclusa la possibilità di misurare la quantità di ossigeno presente nel sangue (come un vero e proprio saturimetro, utile alleato ai tempi del Coronavirus). Infine, come ogni wearable che si rispetti, anche questo dispositivo permette di monitorare dal polso tutte le notifiche ricevute sul nostro smartphone.

Cosa ne dite, approfitterete della doppia offerta di Amazon? Prima di procedere al pagamento, ricordatevi di spuntare la casella del coupon per ricevere l’ulteriore sconto sulla smart band.