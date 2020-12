Dopo una settimana di pausa va in onda il finale di Grey’s Anatomy 16 su La7, lunedì 21 dicembre in prima serata alle 21.15, dopo Otto e Mezzo.

Saltato la scorsa settimana per uno speciale di Lilli Gruber dedicato a Barak Obama e al suo ultimo libro, il finale di Grey’s Anatomy 16 su La7 va in onda nell’ultimo lunedì prima delle festività natalizie, coi due episodi conclusivi della stagione.

Si tratta del 20° e 21° capitolo della sedicesima stagione, che a causa della pandemia da Coronavirus è stata interrotta anticipatamente rispetto ai 25 episodi previsti: la produzione si è fermata a marzo, ancora prima che la città di Los Angeles entrasse formalmente in lockdown, per una scelta dei produttori di proteggere i lavoratori impiegati sul set. Le riprese non sono più ripartite visto l’enorme incremento dei contagi negli Stati Uniti e la stagione è terminata laddove era stata interrotta la produzione, col 21° episodio.

Si è trattato comunque di un finale di Grey’s Anatomy 16 piuttosto fortunato, viste le circostanze: nonostante non fosse l’ultimo episodio previsto per la stagione, ha avuto una buona dose di eventi clamorosi e un cliffhanger finale che ha permesso all’episodio di fungere da conclusione di stagione in modo abbastanza efficace.

Tra il parto di Amelia, il matrimonio di Owen e Teddy e la malattia di Richard, il finale di Grey’s Anatomy 16 su La7 rappresenta un buon ponte per la stagione 17, già in onda in Italia su Fox.

Il finale di Grey’s Anatomy 16 va in onda per la prima volta in chiaro il 21 dicembre, in prima serata, su La7: ecco le trame dell’ultimo appuntamento con la stagione in tv e la nostra recensione.

16×20 – Canta Ancora. Owen e Link trattano una donna anziana che si sveglia dopo un’operazione chirurgica e non riesce a smettere di cantare, mentre Teddy aiuta Koracick rimanere a galla dopo che una persona cara dal suo passato arriva in ospedale in cerca di aiuto. Intanto Meredith, Bailey e Maggie concentrano i loro sforzi su un paziente difficile con una diagnosi difficile.