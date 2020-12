Peter Jackson fa un regalo di Natale a tutti i fan dei Fab Four che attendono con ansia l’arrivo del documentario sui Beatles. Il regista de Il Signore Degli Anelli, in missione per assemblare uno dei docufilm più attesi di questo secolo, ha messo le mani sul montaggio di The Beatles: Get Back regalando a tutti gli spettatori una clip di 5 minuti.

Al centro della preview troviamo i Beatles al lavoro su Get Back. Il regista presenta l’anteprima parlando delle quasi 60 ore di filmati inediti e delle altre 150 di materiale audio mai pubblicato. John Lennon scherza con Paul McCartney sotto l’occhio attento di Yoko Ono e gli sguardi divertiti di Ringo Starr e George Harrison. I Beatles suonano e dalla sala di regia dicono “okay”. Ragazzi, i Fab Four, che probabilmente già assaporano l’arrivo del gran finale ma che spendono le ultime energie per creare nuova musica e organizzare l’ultimo spettacolo dal vivo che entrerà nella storia come il Rooftop Concert.

The Beatles: Get Back, questo il titolo del documentario sui Beatles firmato da Peter Jackson, uscirà nelle sale il 27 agosto 2021. In questi giorni Peter Jackson è impegnato nel montaggio di tutto il materiale audiovisivo registrato nel 1969 dal regista Michael Lindsay-Hogg. Ciò che emerge dalla quantità titanica di materiale è tutto il genio dei Fab Four, capaci di lavorare in amicizia tra una gag e l’altra, e proprio questi aspetti daranno la possibilità allo spettatore di entrare nel vivo della loro creatività e di trovare una feritoia sui momenti più intimi di una band che ha cambiato la storia del pop e della musica tutta.

Per lavorare sul documentario sui Beatles Peter Jackson si è circondato di un team di nomi eccellenti, specialmente in qualità di produttori esecutivi mentre la parte audio è stata affidata a Giles Martin (Rocketman) e Sam Okell (Yesterday).