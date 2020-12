Il Covid di Orietta Berti con Osvaldo Paterlini è ancora in piena fase positiva. La cantante sarà tra i 26 Big di Sanremo 2021 ma non può ancora prepararsi a quell’appuntamento di marzo in diretta su Rai1.

Di recente ha raccontato le ultime sul Coronavirus, che sta vivendo con suo marito Osvaldo. Orietta Berti è positiva dallo scorso 20 novembre e non ha preso parte neanche alla tradizionale foto per la copertina di Sorrisi e Canzoni, che ha coinvolto tutti i Campioni in gara al Festival. Assente alla diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, Orietta Berti attende il tampone che effettuerà a gennaio, sicuramente negativo, prima di tornare alla vita pre-covid.

“Avevo una tosse infernale, non riuscivo a parlare ma Osvaldo era messo peggio. Fortunatamente non lo hanno portato in ospedale, lì non sai mai se torni”, aveva dichiarato in un’intervista. “La sua ossigenazione va su e giù, ogni due ore lo faccio camminare, prende tachipirina, vitamine e cortisone. Ha male a tutto. Mangia poco, nemmeno i cappelletti in brodo e i passatelli emiliani, dopo provo con quelli verdi con le erbette”, aveva raccontato a Libero.

Ancora in isolamento, il Covid di Orietta Berti con Osvaldo Paterlini è in fase acuta anche se il peggio è ormai alle spalle. Il tampone di dicembre ha nuovamente dato esito positivo e la coppia dovrà osservare l’isolamento anche nelle prossime settimane.

A contagiare la cantante e suo marito è stato probabilmente il manager, che la Berti ha incontrato a Roma prima di ammalarsi. Con il covid-19 alle spalle, per Orietta Berti arriverà un premio importante, coronamento della sua carriera: il palco del Festival di Sanremo 2021. Quando è stata contattata dal direttore artistico, Amadeus, però, ha fatto fatica a provare entusiasmo, preoccupata profondamente per le condizioni di salute di Osvaldo.

Orietta Berti a Sanremo 2021 presenterà il brano Quando Ti Sei Innamorato, scritto da Boccia, un pezzo estremamente difficile da presentare dal vivo. “È piaciuto il pezzo scritto da Boccia, Quando Ti Sei Innamorato, un po’ difficile da cantare dal vivo, dall’estensione enorme, bellissima, mi devo preparare molto”.