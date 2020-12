I pronostici su Sanremo 2021 iniziano a farsi sentire, solo a pochi giorni dall’annuncio dei 26 Big che hanno già creato un punto di cesura con il passato.

Com’è noto, il Festival andrà in onda dal 2 al 6 marzo per scappare – almeno in parte – dall’emergenza sanitaria. La conduzione è ancora quella di Amadeus con la collaborazione di Fiorello. Amedeo Sebastiani è anche il direttore artistico della manifestazione.

Le scommesse sono già partite. A spuntarla sono Fedez e Francesca Michielin, che prenderanno parte al Festival di Sanremo con il brano Chiamami Per Nome, scritto dai due protagonisti e da Mahmood, Davide Simonetta e Alessandro Raina.

Seguono i Maneskin e Annalisa, rispettivamente outsider e veterana della manifestazione. L’artista savonese è appena tornata alla musica con un nuovo album – Nuda – e con un singolo in collaborazione con Achille Lauro, inserito nell’album 1920.

La possibile vittoria di Fedez e Francesca Michielin è data a quota 4 da Snai, con Eurobet a 3.50 e Bbet a 5. La vittoria dei Maneskin è pagata a 5.50 da Snai, mentre sale a 8 per Eurobet e Bbet. Gli scommettitori puntano anche su Annalisa, che Snai quota a 8 con 10 per Eurobet e Bbet.

Secondo Snai, salgono le quotazioni di Irama, Arisa ed Ermal Meta. A seguire Noemi, Gaia, Aiello, Lo Stato Sociale, Fulminacci, Francesco Renga, Max Gazzè, Fasma, Gio Evan, Random, Willie Peyote, Extraliscio e Davide Toffolo, Madame, Coma Cose, La Rappresentante Di Lista, Colapesce e Dimartino. Chiudono Ghemon, Bugo e Orietta Berti.

Per Eurobet e Bbet, la classifica non presenta grandi sconvolgimenti, con i favoriti che ricalcano quelli degli scommettitori Snai.

La strada per il Festival di Sanremo è ancora molto lunga, ma il toto-vincitore è già partito. Il cast di quest’anno ha già destato molte curiosità, se non altro per conoscere l’identità dei partecipanti, in alcuni casi sconosciuti ai più. Già noto il regolamento delle 5 serate.