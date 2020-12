Come si possono scegliere i migliori brani di Frank Zappa dal momento che esiste il genio di Baltimora ha lanciato una quantità di musica che raggiunge tonnellate di materiale, un monumentale archivio di cui di tanto in tanto emergono addirittura canzoni inedite. Chi tenta un primo approccio si trova inevitabilmente disorientato. Avvicinarsi a Frank Zappa richiede determinazione e follia, dal momento che il genio dedicò entrambi gli aspetti alla sua arte.

Trouble Every Day (1966)

Freak Out! (1966) è il primo album registrato da Frank Zappa con i suoi Mothers Of Invention. Tra i brani che già “spaccano” troviamo Trouble Every Day, un brano pieno di proclami contro l’ingiustizia, il razzismo e la stampa scandalistica. Il riff ricorda, e molto, quello di Rebel Rebel di David Bowie.

Freak Out! Audio CD – Audiobook

Peaches En Regalia (1969)

Nel secondo album Hot Rats (1969) Frank Zappa continua la sua carriera dopo lo scioglimento dei Mothers Of Invention e inizia il suo percorso solista. Peaches En Regalia apre questo disco strumentale e si fa distinguera per l’alchimia di generi, che spaziano dal rock psichedelico al jazz-rock.

Hot Rats Audio CD – Audiobook

Camarillo Brillo (1973)

Camarillo Brillo apre con suoni pirotecnici Over-Nite Sensation (1973). Sempre più determinante per il rock demenziale e per la faccia più sperimentale della scena degli anni ’70, il brano è forte della grande presenza di fiati e ottoni. Tra le coriste dell’album, inoltre, troviamo una giovanissima Tina Turner.

Over-Nite Sensation Audio CD – Audiobook

Muffin Man (1975)

Muffin Man chiude la tracklist di Bongo Fury (1975) e si distingue per contenere quello che è considerato uno dei migliori assoli di chitarra del genio di Baltimora, una perla che non può sfuggire a chi si approssima a un primo ascolto.

Bongo Fury Audio CD – Audiobook

Watermelon In Easter Hay (1979)

Contenuta nel capolavoro Joe’s Garage Acts I, II & III (1979), Watermelon In Easter Hay non può mancare tra i migliori brani di Frank Zappa, specialmente per chi ama i Pink Floyd.