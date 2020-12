Durerà molti mesi l’attesa per Grey’s Anatomy 17 in onda su La7 nel 2021: dopo il finale della sedicesima stagione trasmesso il 21 dicembre 2020, bisognerà attendere la prossima stagione televisiva perché i nuovi episodi debuttino in chiaro.

Non c’è ancora una data ufficiale per Grey’s Anatomy 17 in onda su La7 nel 2021, ma la rete si è accaparrata ancora una volta i diritti per la trasmissione in chiaro del medical drama: l’emittente di Urbano Cairo ha confermato alla presentazione dei palinsesti del 2019 che avrebbe mandato in onda sia la sedicesima che la diciassettesima stagione, rinnovate in un sol colpo da ABC nella primavera precedente.

Grey’s Anatomy 17 in onda su La7 nel 2021 sarà l’ennesimo appuntamento con la serie in chiaro, diventato ormai un classico per il pubblico de La7. Da anni, infatti, Il medical drama di Shonda Rhimes va tradizionalmente in onda nell’autunno successivo rispetto alla programmazione in anteprima assoluta su Fox, che invece è a distanza ravvicinata rispetto alla messa in onda americana. Grey’s Anatomy 17, infatti, è attualmente in onda sul canale 112 di Sky, che la trasmette ogni martedì in prima serata con un episodio a settimana.

Dall’autunno prossimo, con Grey’s Anatomy 17 in onda su La7 nel 2021, l’appuntamento sarà con due episodi in prima serata e in prima visione free ogni lunedì sera, dopo Otto e Mezzo. Si tratta della stagione dedicata all’emergenza Covid, con l’ospedale alle prese con lo scoppio della pandemia nell’aprile 2020 (qui la nostra recensione). Nei primi due episodi alcuni flashback mostrano cosa è accaduto nel periodo immediatamente successivo al finale della sedicesima stagione, con le implicazioni del tradimento di Teddy, della crisi di Richard e Catherine e dei problemi di salute mentale di DeLuca, poi la trama si stabilizza sulla sola emergenza Coronavirus, con la protagonista Meredith alle prese con la malattia e una dimensione onirica che le permette, nei suoi sogni, di rivedere persone care che ha perso. Grey’s Anatomy 17 è infatti anche la stagione che ha visto tornare in scena alcuni volti storici della serie assenti da diverse stagioni, con grande sorpresa del pubblico sin dal secondo episodio. L’intera stagione è dedicata a medici, infermieri e operatori sanitari che sono in prima linea per garantire le cure ai malati di Covid-19.