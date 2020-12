Passato lo spavento per la presunta cancellazione della serie dal catalogo Netflix, e non sapendo per quanto tempo ancora sarà a disposizione, l’idea di fare una maratona degli episodi natalizi di Friends è quanto mai azzeccata per questo terribile 2020 in cui c’è bisogno di leggerezza ed evasione.

Non è un caso che la sitcom con Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry e Lisa Kudrow risulti ancora oggi la più vista in modalità binge-watch (un episodio tira l’altro) secondo le rilevazioni di TvTime, l’app che traccia i consumi seriali di milioni di utenti nel mondo. Un risultato lusinghiero per una serie che ha compiuto da poco 25 anni dal debutto e che conserva ancora molto bene la sua modernità. Diventata un classico della televisione, si presta benissimo anche al periodo delle feste grazie alla presenza dei numerosi episodi natalizi di Friends, anche più di uno a stagione.

Tra cene del Ringraziamento con enormi tacchini farciti (e all’occorrenza anche indossati) da Monica, feste di Capodanno con baci sotto il vischio e celebrazioni di Hannukah per tenere vive le radici ebraiche dei Geller, negli episodi natalizi di Friends c’è sempre un tratto comune: una riunione del sestetto nella casa delle ragazze, addobbata a festa, col frigo sempre pieno e la tavola traboccante delle pietanze di Monica (in un caso celebre anche di Rachel, col suo English Trifle di carne!)

Gli episodi natalizi di Friends corrispondono quasi sempre a quelli tra l’ottavo e il decimo della stagione, in modo tale che la programmazione americana coincidesse col periodo intorno al Ringraziamento e a Natale.

Ecco la lista completa degli episodi natalizi di Friends con rispettive trame e video di momenti salienti, da divorare uno dietro l’altro durante il pranzo o la cena di Natale, in un pomeriggio qualunque delle feste o perfino a Capodanno per un brindisi alternativo (e rigorosamente casalingo). La serie è disponibile in Italia su Netflix e lo sarà ancora oltre il 31 dicembre, ma è anche nel catalogo di Amazon Prime Video.

Stagione 1 Episodio 9 – La Cena del Ringraziamento

Un pallone volante che vaga per i cieli di New York manda letteralmente in fumo la cena del Ringraziamento di Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross e Joey, che decidono di salire sul tetto del palazzo per cercare di avvistarlo e si scordano il tacchino nel forno. Alla fine si ritroveranno comunque tutti intorno al tavolo nonostante la cena bruciata.

Stagione 1 – Episodio 10 – Qualcuno mi Baci… è Mezzanotte

Il sestetto si è accordato per trascorrere il Capodanno insieme e senza appuntamenti romantici, ma Ross ha trovato un compagno di stanza: la scimmia Marcel, che diventerà presto la mascotte del gruppo.

Stagione 2 Episodio 9 – Un… Caldo Natale

Phoebe si mette alla ricerca del suo padre biologico e coinvolge i suoi amici Chandler e Joey, mentre Monica e Rachel hanno un problema coi termosifoni che trasforma la loro festa di Natale in un party “tropicale”.

Stagione 3 Episodio 10 – Boyscout per Caso

Mentre Rachel è costretta ad affrontare il fatto di essere una terribile cameriera, Monica e Joey fanno un gesto per consolare Phoebe della tristezza e malinconia che la affliggono a Natale.

Stagione 4 Episodio 8 – Sei Ore di Riflessione

Nel giorno del Ringraziamento, Joey decide di punire Chandler per aver baciato la sua ragazza Kathy e lo lascia per sei ore in una scatola, mentre Monica scopre che il suo nuovo oculista è il figlio del suo ex Richard.

Stagione 4 Episodio 10 – Dimostrazione di Forza

Ross cerca di avere una relazione a distanza con una ragazza di Poughkeepsie conosciuta sul treno, mentre Chandler e Monica cercano di farsi accettare sui rispettivi posti di lavoro. Phoebe compone una canzone di Natale dedicata ai suoi amici, che però suona molto simile a Gatto Rognoso.

Stagione 5 Episodio 8 – Ricordi di un Giorno di Festa

Appena finita la cena del Ringraziamento, gli amici raccontano il loro peggior ricordo legato a quella festività. Per Chandler, in particolare, è una festa odiosa perché gli ricorda il divorzio dei genitori. Si tratta del celebre episodio in cui Monica si infila un tacchino in testa per farlo ridere e Chandler in tutta risposta le confessa di amarla.

Stagione 5 Episodio 10 – Amore Fraterno

Rachel è turbata dal rapporto molto fisico che il suo ragazzo ha con la sorella, mentre Phoebe travestita da Babbo Natale raccoglie soldi per l’Esercito della Salvezza.

Stagione 5 Episodio 11 – Buoni Propositi

In vista del nuovo anno ognuno cerca di darsi dei buoni propositi da seguire: quello di Rachel è diventare meno pettegola, un’intenzione che si rivela fin da subito molto difficile da perseguire.

Stagione 6 Episodio 9 – Indovina Chi Viene a Cena

Forse la Festa del Ringraziamento più celebre dell’universo televisivo: Rachel prova a darsi alla cucina preparando il dessert per la cena, ma finisce per incollare due pagine del manuale di cucina e mescola la ricetta dell’English Trifle con quella di un piatto di carne e ne viene fuori un disastro. Il tutto mentre i genitori di Monica, ospiti a cena, scoprono segreti imbarazzanti sui loro figli.

Stagione 6 Episodio 10 – Lo Spettacolo di Fine Anno

Ospiti al Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve in tv, Joey Ross e Monica passano un Capodanno alternativo, coi Geller che provano a mettersi in mostra col loro ballo “La Routine“. Intanto, il resto del gruppo rimasto a casa cerca di scovare i regali nascosti di Monica.

Stagione 7 Episodio 10 – L’Armadillo Natalizio

Altra pietra miliare degli episodi natalizi di Friends, è quello in cui Ross si traveste da Armadillo per sensibilizzare il figlio Ben alla festa ebraica di Hannukah e si fa aiutare nell’impresa da Monica, Chandler e Joey.

Stagione 8 Episodio 9 – Il Club Segreto

Si tratta dell’episodio con guest star Brad Pitt, all’epoca sposato con Jennifer Aniston, nei panni di un vecchio amico di liceo di Monica invitato a cena per il Ringraziamento: la Geller però non sa della viscerale antipatia del suo ospiteper Rachel, odiata sin dal liceo al punto da fondare un club contro di lei.

Stagione 8 Episodio 11 – Cartoline d’Auguri

Ross va letteralmente nel panico quando la nuova fiamma Mona gli propone di mandare delle cartoline di Natale di coppia, con dei biglietti personalizzati che li ritraggono insieme.

Stagione 9 Episodio 10 – A Casa per Natale

Un’improbabile scadenza di lavoro costringe Chandler a trascorrere il Natale e la notte di Capodanno lontano da New York, a Tulsa: quando una collega ci prova con lui, però, decide di tornare a casa e licenziarsi.

Stagione 10 Episodio 8 – Tutti in Ritardo

Monica si impegna a preparare agli amici una favolosa cena del Ringraziamento, ma per vari motivi ognuno si presenterà in enorme ritardo mandandola su tutte le furie.