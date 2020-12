Forfait di Morgan al Premio Tenco: stamattina, lunedì 21 dicembre, l’artista avrebbe dovuto partecipare alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione delle targhe Tenco ma non si è presentato.

Una conferenza stampa in streaming, in epoca Covid-19, e Morgan in un ritardo che è sfociato nell’assenza completa dopo quasi due ore di conferenza stampa tra interventi vari da parte degli organizzatori.

Non erano molti gli artisti previsti per un intervento stamattina: erano in programma anche Tosca e Brunori Sas, oltre a Morgan, entrambi presenti come da scaletta.

Presente il Direttivo del Club Tenco, il sindaco del Comune di Sanremo Alberto Biancheri, l’assessore al turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi e alcuni dei protagonisti dello speciale che andrà in onda su Rai3 la prossima settimana.

Tosca ha commentato la “soddisfazione unica” di ricevere due premi e ha ricordato il grande successo di Ho Amato Tutto, brano scritto da Pietro Cantarelli, un pezzo rischioso: “Abbiamo sempre giocato con la musica e non abbiamo mai fatto cose a tavolino. Abbiamo sempre seguito i nostri sentimenti e le nostre vite”, queste le motivazioni del successo di Ho Amato Tutto, una canzone senza inciso che ha sorpreso a Sanremo 2019.

Il grande assente è però Morgan al Premio Tenco. La speranza, fino all’ultimo momento, di un collegamento tardivo sfuma completamente. Sarà colpa dei “gendarmi con i pennacchi” che hanno già spinto l’artista a rimuovere ogni dichiarazione social contro la Rai e contro Amadeus? In fin dei conti, lo speciale del Premio Tenco verrà ospitato proprio in casa Rai e le domande dei giornalisti presenti avrebbero sicuramente fatto riferimento alle ultime vicende legate al Festival di Sanremo.

Il forfait di Morgan al Premio Tenco potrebbe dunque essere legato ai famosi “gendarmi con i pennacchi”, pronti a “torturarlo, a scuoiarlo, a strillarlo”, questo è quanto scritto da Morgan su Instagram negli scorsi giorni, quando si è trovato a rimuovere i contenuti relativi alla finale di Sanremo Giovani. Neanche in quel caso prese parte all’evento: la Rai gli negò il tampone e il conseguente ingresso al Teatro del Casinò di Sanremo.