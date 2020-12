Dovrà essere sempre tenuto a portata di mano il modulo autocertificazioni di Natale, almeno se ci si vorrà spostare durante le festività, in particolare nei giorni di zona rossa (e in parte anche arancione) dal 24 dicembre e fino al prossimo 6 gennaio in Italia. In questo articolo è presente il link all’ultima autocertificazione valida proposta dal Governo, oltre ai dettagli sul suo utilizzo.

Come è ormai noto, nei giorni in cui l’Italia sarà tutta zona rossa ossia il 24,25,26,27,31 dicembre ma anche l’1,2,3,5 e 6 gennaio, l’autocertificazione sarà sempre necessaria al momento di uno spostamento fuori caso. Anche quando si approfitterà della deroga per visitare dei parenti stretti come genitori, fratelli e sorelle, bisognerà presentare il documento nel caso in cui si verrà fermati per controlli. Il modulo d’autocertificazione di Natale è in download dal sito del Ministero dell’Interno ma anche nel collegamento più in basso. Andrà indicato sempre l’indirizzo in cui ci si sta per recare ma non il nome e cognome esatto del parente a cui si fa visita.

Anche nel caso dei restanti giorni arancioni (oltre quelli rossi già elencati) ci si potrà spostare all’interno della propria regione ma solo se muniti del modulo di autocertificazione di Natale. Ad ogni modo, gli spostamenti saranno consentiti sempre e solo dalle ore 5 del mattino e fino alle 10 di sera. Come al solito, in effetti, dopo le 22 scatterà il solito coprifuoco che dovrà essere rispettato, pena pesanti sanzioni inferte dopo i controlli. Esattamente come accaduto durante il primo lockdown di marzo, nel caso non si abbia la possibilità di stampare il documento presente in questo articolo, al momento del controllo con le forze di polizia proprio il documento potrò essere compilato e dunque consegnato. Ancora, eventuali dichiarazioni mendaci verificate dagli operatori di polizia daranno egualmente luogo a sanzioni.