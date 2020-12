Il finale di LA’s Finest conclude il primo ciclo di episodi dello spin-off di Bad Boys. Gabrielle Union e Jessica Alba sono un duo di detective della narcotici. Stasera, lunedì 21 dicembre, andrà in onda l’ultimo episodio della stagione. Sydney “Syd” Burnett è una ex agente della narcotici, determinata a lasciarsi il suo turbolento passato alle spalle per diventare un detective della polizia di Los Angeles. Sul posto si trova a far coppia con la poliziotta Nancy McKenna, mamma lavoratrice con un passato altrettanto complicato. Pur avendo dei caratteri agli antipodi, le due trovano il modo di collaborare quando si tratta di affrontare i criminali più pericolosi di Los Angeles. Insieme sono una forza unica da non sottovalutare, cercando di tenere sotto controllo le strade della città e l’una la vita dell’altra.

Si intitola Cattive ragazze l’episodio 1×13 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Carlene continua con il suo piano di estorsione e fuga. Warren riceve un ultimatum. La squadra cerca Carlene per recuperare i bambini: arriverà il momento della resa dei conti?

Nel cast di LA’s Finest su Fox, Gabrielle Union nei panni della detective Sydney “Syd” Burnett; Jessica Alba è la detective Nancy McKenna; Ernie Hudson interpreta Joseph Burnett; Zach Gilford è Ben Walker; Duane Martin è Ben Baines; Ryan McPartlin è Patrick McKenna; Zach McGowan è Ray Sherman; e Sophie Reynolds nel ruolo di Isabel McKenna.

LA’s Finest è stato rinnovato per una seconda stagione che andrà in onda in prima assoluta dal 10 gennaio 2021 con due appuntamenti ogni lunedì. In questo nuovo capitolo, McKenna e Sydney saranno alle prese con un’ondata di criminalità nella comunità di Korea Town. Composta da 13 episodi, la seconda stagione è andata in onda negli Stati Uniti nel settembre 2020 sul servizio via cavo Spectrum.

Ideata da Brandon Margolis e Brandon Sonnier, sceneggiatori di The Blacklist, LA’s Finest è prodotto da Jerry Bruckheimer Television e 2.0 Entertainment in associazione con Sony Pictures Television. Jessica Alba e Gabrielle Union figurano tra i produttori esecutivi insieme a Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Brandon Margolis, Brandon Sonnier, Pam Veasey, Doug Belgrad, Jeff Gaspin, Jeff Morrone e Anton Cropper.

L’appuntamento con il finale di LA’s Finest su Fox è per stasera alle 21:00.