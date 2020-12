Heather Morris torna al centro dell’attenzione dei fan di Glee, e non per un nuovo tributo all’amica e collega Naya Rivera. A scatenare l’ennesimo battibecco sui social, questa volta, è un’emoji sul volto di Mark Salling, il Noah Puckerman della serie di Ryan Murphy. Alcuni giorni fa i fan di Glee hanno celebrato il decimo anniversario dalla messa in onda di A Very Glee Christmas, ricordando alcuni dei momenti più significativi dell’episodio natalizio della serie e condividendone le immagini più emblematiche. Dieci anni fa andava in onda A Very Glee Christmas. Artie ha avuto le sue gambe magiche, tutti noi ci siamo innamorati di Coach Beiste e Brittany ha riacceso la magia del Natale per tutti, si legge in un tweet corredato di fotografie e in cui spicca un’emoji nauseata a coprire il volto di Mak Salling, arrestato per possesso di materiale pedopornografico nel 2015 e morto suicida nel 2018.

Heather Morris ha subito preso posizione in merito a questa scelta. Il vomito sulla faccia di Mark è offensivo, si legge in suo tweet di risposta al retweet di Kevin McHale. Altrettanto veementi le repliche di tanti fan sui social, critici nei confronti di Morris per la difesa di una persona che ritengono indegna di qualsiasi considerazione. Viste le pressioni subite, Heather Morris è tornata a parlarne a distanza di alcuni giorni, pubblicando dei tweet nei quali rivendica la sua presa di posizione ed esprime un punto di vista che non convince tutti:

Non sento il bisogno di giustificare qualcosa perché in alcuni casi è meglio non dire nulla. A tutti quelli che hanno così tante cose da dire dico, ok, vi CAPISCO… Alcune cose sono imperdonabili. Ma tra TUTTE, queste feste sono INCREDIBILMENTE difficili per molti di noi.

Non abbiamo perso soltanto due membri del cast, ma tre. Ed è DAVVERO, davvero dura fingere che il terzo sia invisibile, perché anche se le sue azioni sono ingiustificabili, in un determinato momento è stato parte della nostra famiglia e aveva una MALATTIA mentale. Sì, la pedofilia è una malattia, ma…

Anche se non ho voglia di dire queste cose, è vero. Quindi GRAZIE per avermi mancato di rispetto e non avermi mostrato alcuna gentilezza in un periodo in cui non passa neanche un giorno in cui io non pianga tutte le mie lacrime per la perdita della mia intera famiglia di Glee… Grazie.

Quest’ennesima polemica chiude un 2020 complicato, in cui la morte di Naya Rivera ha allungato la lista di tragedie abbattutesi sul cast di Glee negli ultimi anni. Heather Morris, tornata più che mai a essere l’altra metà delle Brittana, si è mostrata particolarmente vulnerabile accettando a più riprese di vivere pubblicamente il dolore per la perdita di Naya Rivera.

Quest’ultima, di cui si è tornati a parlare poche settimane per via della denuncia sporta dall’ex marito contro le autorità del lago Piru, resta nel cuore di amici e colleghi del cast di Glee, che in onore del suo Snixxmas hanno avviato e concluso con enorme successo una raccolta fondi a scopi benefici. Altrettanto vivo il ricordo dei fan, che dopo l’incredibile memorial organizzato ad agosto continuano a celebrare la portata simbolica senza precedenti del più popolare personaggio interpretato da Naya Rivera, una Santana Lopez apripista per qualsiasi forma di rappresentazione televisiva dei giovani LGBTQ+.