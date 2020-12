Cocoricò di Samuel con Colapesce è il nuovo singolo di lancio di Brigata Bianca, prossimo album di inediti dell’artista in uscita il 22 gennaio. Il brano è in radio dal 1° gennaio 2021 e sarà presentato in anteprima attraverso uno spettacolo in streaming atteso per il 31 dicembre.

La canzone è scritta da Samuel con Colapesce e Filippo Nardelli ed è il singolo che anticipa il suo prossimo lavoro sulla lunga distanza, il secondo dopo Il Codice Della Bellezza del 2017. Il racconto è quello di una nottata trascorsa dai Subsonica insieme a Bluvertigo, nella celebre discoteca di Riccione.

Ecco il suo annuncio sui social:

“A Capodanno Cocoricò! Cara Brigata Bianca inizieremo il 2021 insieme con una diretta social e allo scoccare della mezzanotte ascolterete “Cocoricò” feat. Colapesce! Mi sembrava il momento giusto visto che la canzone racconta la storia di una nottata, trascorsa dai Subsonica insieme ai Bluvertigo, in riviera romagnola…”

L’annuncio del nuovo album di Samuel è arrivato qualche settimana fa tramite le pagine ufficiali dedicate all’artista, nelle quali ha anche rivelato anche la tracklist e tutte le collaborazioni che ha deciso di inserire in questo album.

Tra i featuring, anche tanti artisti annunciati per il prossimo Festival, a cominciare da Colapesce, presente proprio nel singolo di lancio dell’album, oltre a Fulminacci e Willie Peyote.

Quest’estate di pandemia non è stato motivo di stop per Samuel, che ha continuato a comporre ma anche a suonare dal vivo per il suo pubblico, seppure in formato ridotto. Per la prima volta, il tour di Samuel si è sviluppato tra terra e mare, con le date in programma per Golfo Mistico.

Samuel manca dalla scena musicale dal 2017, quando decise per una parentesi da solista attraverso il rilascio di Il Codice Della Bellezza e la partecipazione a Sanremo in Vedrai. Del 2018, invece, l’album dei Subsonica, 8, che hanno pubblicato per il ritorno insieme.