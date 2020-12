«Cosa ci può essere di più favoloso di Helen Mirren che recita in The Queen? Helen Mirren che interpreta un’imperatrice»: così The Independent celebrava la protagonista nella miniserie Sky/HBO Caterina La Grande poco più di un anno fa, al suo debutto internazionale.

In onda in Italia su Sky Atlantic a novembre 2019, ora i 6 episodi di Caterina La Grande arrivano in onda in chiaro su Tv8, a partire da lunedì 21 dicembre in prima serata.

La miniserie è scritta da Nigel Williams, che aveva già lavorato con Helen Mirren nella miniserie Elizabeth I sulla regina inglese, premiata tra il 2006 e il 2007 con ben 9 Emmy e 3 Golden Globe. L’accoppiata vincente, con il pluripremiato regista Philip Martin (The Crown) alla regia, è tornata con Caterina La Grande, biopic sull’imperatrice più longeva di Russia, donna di potere affascinante e controversa, nonché una delle figure preminenti del 18° secolo, sovrana capace di espandere come mai prima di allora i confini dell’impero russo.

Helen Mirren interpreta magistralmente Caterina La Grande all’apice del suo regno, alle prese con la diffidente corte di Russia che non la ritiene all’altezza di succedere al marito Pietro III deposto dopo il colpo di stato del 1762, oltre a considerarla una sovrana illegittima in quanto di origini tedesche.

Oltre al racconto delle numerose sfide che Caterina La Grande deve affrontare per mantenere il potere e governare il suo paese adottivo, la miniserie è anche una celebrazione della sua vita di donna libera e coraggiosa. Caterina La Grande deve resistere alle pressioni del Ministro Panin (Rory Kinnear) che cerca di sostituirla col principe Paolo (Joseph Quinn), figlio di Caterina e Pietro, e affermarsi come imperatrice capace di far prosperare il suo Paese. Ciò nonostante non rinuncia alle sue passioni, non si risposa dopo il fallimento del suo primo matrimonio e vive i suoi amori liberamente, seppur ritenuti sconvenienti. Dopo la storia col suo infedele amante Grigory Orlov (Richard Roxburgh), è il tumultuoso amore per il giovane e carismatico tenente Grigory Potemkin (Jason Clarke), suo più fidato consigliere, a segnare la vita privata e pubblica dell’imperatrice.

Le vittoriose campagne dell’Impero Russo alla conquista della Crimea e dell’Impero Ottomano portano Potemkin alla morte e di conseguenza un’affranta Caterina al ritiro dalla vita pubblica. La contessa Bruce (Gina McKee) riesce a metterla in guarda dai rischi della relazione con un nuovo e giovane amante, ma ormai il destino della più grande imperatrice russa è segnato.

Una “storia umana, di amore e gelosia, dolore e piacere e tutte le cose che l’amore porta con sé” quella di Caterina La Grande: così l’ha definita Helen Mirren, che per il ruolo dell’imperatrice ha ottenuto la candidatura per la miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione ai Golden Globe e ai Satellite Awards 2020. Forse anche per questo personaggio ha perso un’altra opportunità simile, quella di interpretare il ruolo della Regina Elisabetta II in The Crown 5 e 6, poi affidato ad Imelda Staunton.





















































Tutti i 4 episodi di Caterina La Grande sono disponibili on demand su Sky e Nowtv: Tv8 li trasmette lunedì 21 e 28 dicembre in prima serata.