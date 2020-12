Gli Slipknot in Italia nel 2021 terranno un’unica data-evento al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Il concerto si terrà il 27 luglio del prossimo anno e sarà l’unico che la band terrà nel nostro Paese.

Gli Slipknot hanno scalato le classifiche internazionali con la pubblicazione del sesto album, We Are Not Your Kind, e proprio questo disco sarà grande protagonista dal vivo del concerto-evento in programma per il prossimo anno.

I nuovi inediti del gruppo hanno raggiunto il mercato mondiale dopo 5 anni di silenzio. Gli Slipknot in Italia nel 2021 lo presenteranno il 27 luglio 2021al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, unica possibilità per assistere ad un concerto in Italia della band.

I biglietti per il concerto degli Slipknot in Italia nel 2021 saranno disponibili per gli iscritti a MyLiveNation da martedì 22 dicembre alle ore 10.00. La vendita generale dei biglietti inizierà invece alle ore 11.00 di mercoledì 23 dicembre 2020 su TicketOne, TicketMaster, VivaTicket, sia online che via call center e nei punti vendita abituali.

Il concerto è inserito nella rassegna Villafranca Festival organizzata da Eventi Verona srl in collaborazione con l’amministrazione comunale di Villafranca di Verona.

Con We Are Not Your Kind, gli Slipknot hanno raggiunto la vetta della classifica Billboard Top 200 in estate. Il nuovo disco di inediti ha debuttato al primo posto nelle classifiche di vendita di diversi Paesi, tra i quali Gran Bretagna, Australia, Canada, Giappone, Russia, Messico, Portogallo, Irlanda, Belgio, Finlandia, Spagna. Nella top 3 si è invece stabilito in Germania, Francia, Norvegia, Italia, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Nuova Zelanda.

Con gli oltre 550.000 spettatori dello Knotfest, nell’inedita versione virtuale ai tempi del Covid, gli Slipknot hanno regalato ai fan uno show all’insegna dell’heavy rock e dell’hip hop a cavallo con l’arte visiva, attraverso installazioni esperienziali che hanno coinvolto il pubblico. Il grande festival annuale ideato dagli Slipknot quest’anno ha fatto i conti con la distanza, da limite a grande opportunità mondiale per uno show che ha superato ogni aspettativa.