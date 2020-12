Ariana Grande sposa Dalton Gomez dopo appena un anno di frequentazione: è una storia ufficializzata soltanto la scorsa primavera quella che porterà la popstar di Positions all’altare nei prossimi mesi.

La popstar ha detto sì alla proposta dell’agente immobiliare che ha conosciuto lo scorso anno, quando lui ha venduto una delle sue case. L’incontro è stato un colpo di fulmine: dopo appena un anno Ariana Grande sposa Dalton Gomez e lo comunica al pubblico con un anello di diamanti e perle sfoggiato su Instagram. Secondo alcuni fan, la perla incastonata sul gioiello era appartenuta ad un altro prezioso di famiglia, un anello che la nonna aveva fatto fare per lei usando una perla di una cravatta di suo nonno.

nonna had a ring made for me w/ the pearl from grandpa's tie pin. she says he told her in a dream it'd protect me. <3 pic.twitter.com/BkvGSfuGWh — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 28, 2014

Ariana Grande sposa Dalton Gomez a 27 anni, con la benedizione di tutta la famiglia: sua madre Joan Grande, apparsa in un cameo nel video del singolo Positions, ha commentato entusiasta la notizia augurando alla coppia di essere “sempre felici e contenti“. Anche il fratello di Ariana, Frankie, ha dato il benvenuto a Dalton in famiglia, mentre il manager e produttore discografico della cantante, Scooter Braun, si è congratulato con la coppia definendo Gomez “un uomo molto fortunato“. Decine di celebrità si sono congratulate con la Grande per il suo fidanzamento, da Kim Kardashian a Millie Bobby Brown passando per Gigi Hadid, anche se non è ancora chiaro quale sarà la data della cerimonia.

Ariana Grande sposa Dalton Gomez dopo aver mantenuto un certo riserbo sulla loro relazione: i due sono apparsi per la prima volta insieme nel video del duetto con Justin Bieber Stuck with U. Gomez ha avuto una carriera da ballerino per poi lanciarsi nel campo immobiliare: è diventato un agente nel settore delle case di lusso e ha aiutato la popstar in alcune compravendite in California.

Ariana Grande sposa Dalton Gomez dopo la rottura del precedente fidanzamento con Pete Davidson: la cantante di Thank U, Next era stata fidanzata per qualche mese col comico, da cui si è separata nell’ottobre del 2018. Parlando di quell’esperienza a Vogue l’anno scorso, ha dichiarato: “È stata una distrazione incredibile. Era frivolo, divertente, folle e altamente irrealistico, e lo amavo ma non lo conoscevo. Sono come una bambina quando si tratta della vita reale (…) ancora non mi fido di me stessa nelle decisioni della vita“. Chissà se stavolta andrà meglio.

Ecco l’annuncio del fidanzamento di Ariana Grande, arrivato alla viglia del debutto del suo film-documentario Excuse me, I Love You su Netflix, disponibile dal 21 dicembre.