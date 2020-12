Amadeus lancia gli spot di Sanremo 2021 con la Nazionale di Calcio. Il direttore artistico e conduttore della prossima edizione del Festival è quindi pronto a tornare sul palco con la prima edizione della kermesse in piena pandemia.

Nel primo post di Sanremo 2021, Amadeus dirige un’insolita orchestra composta dai giocatori della nostra Nazionale, senza sapere bene quale modulo indicare per la perfetta riuscita dell’operazione. In suo soccorso, arrivano anche Gianluca Vialli e Lele Oriali.

Il lancio dei primi spot di Sanremo 2021 significa una cosa sola: il Festival sta arrivando. Ad accompagnare Amadeus sarà ancora Fiorello, riconfermato al suo fianco dopo gli ottimi risultati della prima edizione a guida doppia e con la partecipazione di Tiziano Ferro.

I nomi dei 26 Big sono già stati annunciati, insieme a quelli delle Nuove Proposte che prenderanno parte alla prossima edizione della manifestazione canora. Tanti i nomi dei veterani, ai quali si sono aggiunti quelli dei giovani trasformando il festival in un evento per voci nuove. Straordinario anche il numero dei partecipanti al Festival, che quest’anno salgono a 26 con 8 Nuove Proposte.

Per la prima volta dopo molti anni, il Festival di Sanremo non andrà in onda a febbraio. Con l’emergenza sanitaria ancora in corso, si è preferito prolungare la data della prima serata per non incorrere in improvvisi stop generati dalla pandemia. Già esclusa la possibilità di un ulteriore rinvio, che si era prospettato nelle ultime settimane. Com’è necessario, la manifestazione sarà organizzata nel rispetto delle regole anti-covid.

Ancora tutto da decidere il cast televisivo, che potrebbe accogliere anche Achille Lauro. Si è infatti parlato della possibilità di un suo ritorno all’Ariston come spalla di Amadeus, probabilmente nella formula che è stata destinata a Tiziano Ferro nel 2020. Incerta, invece, la presenza di Jovanotti che avrebbe dovuto già esserci nell’edizione 70. Il cast televisivo è, per ora, top secret.