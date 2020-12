Bisogna fare più di un chiarimento sulla questione del bonus collaboratori sportivi, sia in merito ai ritardi lamentati da quanti denunciano il mancato pagamento di alcune quote, sia per quanto concerne i fondi per l’anno 2021. Come riportato dal portale ‘restodelcalcio.com‘, Sport e Salute ha precisato che si è proceduto a chiedere il parere dell’Avvocatura dello Stato per la fattispecie INPS (ovvero per gli utenti che avevano fatto richiesta di ristoro anche all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

Negli altri casi, la società Sport e Salute sta domandando le integrazioni dovute. Infine, sono in corso anche dei provvedimenti antifrode, visto l’elevato numero di domande pervenute rispetto al numero di impiegati in ambito sportivo nel 2019. Il Consiglio di amministrazione di Sport e Salute ha anche approvato giorni fa i parametri di attribuzione dei contributi pubblici agli Organismi Sportivi per il prossimo anno: 280 milioni di euro, questa dovrebbe essere la cifra (in attesa del rendiconto sul gettito fiscale scaturito dalle attività sportive nel 2020, che, a propria volta, costituirà la percentuale di contributi aggiuntivi).

Per il 2021, con il chiaro e lodevole intento di consentire a tutti gli aventi diritto ad accedere alla misura, la società ha dichiarato a tempo debito che l’ultimo termine per ciascuna modifica delle dichiarazioni presentate relativamente alla sussistenza dei requisiti richiesti è stato stabilito al 15 dicembre. Chi volesse, invece, modificare l’indirizzo di posta elettronica su cui ricevere le comunicazioni relative potrà farlo entro il 15 gennaio 2021. Infine, i richiedenti che intendessero modificare l’IBAN del conto corrente su cui ricevere il bonifico potranno anch’essi farlo entro la stessa data del 15 gennaio del prossimo anno (si potranno effettuare modifiche una sola volta). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.