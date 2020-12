Il nuovo singolo di Ed Sheeran è Afterglow. L’artista britannico è così pronto a tornare dopo un anno di silenzio, nel quale si è dedicato alla musica ma anche agli affetti personali. Qualche settimana fa, infatti, il cantautore inglese è diventato padre per la prima volta.

La nascita di Lyra Anctartica ha assorbito completamente le sue forze ma la musica non è stata messa da parte. Il singolo è stato annunciato come un regalo di Natale che è programmato per le 12 del 21 dicembre, ma non anticipa una parola sul ritorno con un nuovo album di inediti, quello che darà un seguito naturale al successo di Divide.

Ed Sheeran non ha neanche anticipato il titolo del brano, che è stato invece annunciato da Power Radio. L’emittente radiofonica britannica è stata la prima ad anticipare il titolo del nuovo singolo del cantautore inglese, che aveva già spiazzato i fan con l’annuncio dell’imminente regalo di Natale al quale ha allegato anche un’immagine.

In questi giorni precedenti all’uscita del singolo, Ed Sheeran è stato anche in Italia per un giro di ricognizione in Umbria, dove ha una casa immersa nella natura. La sua presenza è stata rivelata attraverso i social, dove sono comparse alcune foto dell’artista con i proprietari di una trattoria.

Il nuovo singolo, disponibile dal 21 dicembre, potrebbe essere solamente un regalo o il brano che anticipa il prossimo album, da rilasciare non prima del 2021. Negli ultimi minuti, l’artista ha confermato che Afterglow è un regalo per i fan e non è il singolo di lancio del prossimo disco.

Ed Sheeran manca dalla scena musicale dal 2017, anno nel quale aveva deciso di pubblicare il suo album di inediti Divide. A luglio 2019, l’artista britannico aveva rilasciato l’EP No. 6 Collaboration Project nel quale è inclusa anche la collaborazione con Justin Bieber.

Stop the clocks it’s amazing

You should see the way the light dances off your hair

A million colours of hazel, golden and red

Saturday morning is fading

The sun’s reflected by the coffee in your hand

My eyes are caught in your gaze all over again

We were love drunk waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ‘til the afterglow

And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

Oh I will hold on to the afterglow

Oh I will hold on to the afterglow

The weather outside’s changing

The leaves are buried under six inches of white

The radio is playing, Iron & Wine

This is a new dimension

This is a level where we’re losing track of time

I’m holding nothing against it, except you and I

We were love drunk waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ‘til the afterglow

And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

Oh I will hold on to the afterglow