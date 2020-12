Giunge notizia dello smartphone di cittadinanza, compreso nel ‘Kit Digitalizzazione‘, uno degli emendamenti della manovra finanziaria. Trattasi di un dispositivo mobile dotato di connettività, e che dovrebbe essere destinato alle famiglie con valore ISEE inferiore ai 20 mila annui, che non abbiano un contratto di connessione ad Internet e di telefonia mobile. Come riportato da ‘DDay.it‘, l’obiettivo sarebbe quello di ridurre il più possibile il fenomeno del digital divide (divario digitale che esiste tra quanti fanno regolare uso delle nuove tecnologie e chi invece ne rimane ai margini, in termini parziali o totali).

Per farne richiesta dello smartphone di cittadinanza, che si otterrà in comodato d’uso gratuito per 1 anno, bisogna essere titolari di SPID. Il dispositivo, chiaramente dotato di connettività, verrà consegnato con a bordo l’app IO e l’abbonamento per la consultazione in Rete di due organi di stampa. Le limitazioni ci sono, e non sono neanche poche: tenete presente che chi ha fatto richiesta del bonus Internet, per esempio, non potrà ottenere lo smartphone di cittadinanza. Il benefit si presta ad un solo componente del nucleo familiare ed i fondi disponibili ammontano a 20 milioni di euro per il prossimo anno (superato i quali non sarà più consentito elargire altri terminali).

In linea teorica dovremmo star parlando di uno smartphone, in quanto l’app IO, almeno per il momento, non è stata sviluppata per i feature phone. Non ci sono indicazioni nemmeno relativamente ai due organi di stampa che sarà possibile consultare online direttamente dallo smartphone di cittadinanza: tutte domande che riceveranno sicuramente risposta nel 2021. Per adesso basti sapere che verrà data agli italiani anche questa opportunità (sempre che si rispettino i requisiti di cui sopra). Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.