Il Samsung Galaxy S21 senza cuffie e pure senza caricabatteria da parete farà quasi certamente capolino il prossimo 14 gennaio nel primo evento Unpacked del 2021. Dell’assenza degli accessori si parla da tanto tempo ma ora una mossa del produttore non lascia particolari dubbi sulla prossima strategia. Esattamente come fatto da Apple per gli iPhone 12, anche i successori dei Samsung Galaxy S20 dovrebbero essere soli (o quasi) nella confezione di vendita.

A seguito del lancio proprio dei melafonini Apple del 2020, Samsung aveva dato vita ad una campagna social denigratoria del concorrente. In quest’ultima si puntava il dito sulla decisione di non inserire cuffie e caricabatteria da parete proprio nella confezione degli iPhone 12. Il produttore sudcoreano, invece, sottolineava il fatto che le sue ammiraglie erano accessoriate a dovere e contenevano, già nella confezione di vendita, tutto quanto necessario all’utente finale. La novità decisiva di queste ore è che proprio queste comunicazioni social molto pungenti sono scomparse dai profili Samsung sulle piattaforme Facebook e Twitter come fa notare anche GizChina. Una mossa a dir poco anomala, a meno che non si voglia credere in un cambio deciso di rotta per quanto riguarda la questione.

Il Samsung Galaxy S21 senza cuffie e anche senza caricabatteria (ma solo con cavetto) sarà in vendita a partire da fine gennaio o al massimo inizio febbraio? Dopo la mossa della cancellazione dei post social denigratori di Apple ne abbiamo una conferma in più. Aver deciso di cancellare le prove di quanto scritto nel recente passato ai danni del rivale, denota di certo la volontà di seguire la stessa strada nel futuro prossimo. Non sarà per nulla prevedibile la reazione dei clienti Samsung a questo punto. Come digeriranno la scelta strategica del loro produttore dopo che quest’ultimo sembrava aver voluto confortare i suoi clienti sulla presenza costante di accessori abbinati alle sue ammiraglie? Qualche settimana e ne avremo un riscontro chiaro a seguito del lancio delle ammiraglie.