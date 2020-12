Sono questi gli ultimi giorni per approfittare delle offerte Gamestop dedicate alla rincorsa al Natale 2020. Una cavalcata che tiene compagnia ai fan da ormai quasi tre settimane, con il consueto Calendario dell’Avvento di dicembre. Numerosi gli sconti che, giorno dopo giorno, vengono pubblicati dalla catena di distribuzione legata al mondo dei videogiochi. E questa domenica non farà di certo eccezione.

Come sempre grandi proposte quelle incluse tra le offerte Gamestop, che permettono così di correre ai ripari nella maratona dei regali di Natale. Siete in ritardo e non sapere cosa incartare per quel vostro amico / fidanzato nerd? La soluzione è a portata di mano (o di click).

Ancora offerte Gamestop, la lunga marcia si avvicina alla conclusione

Grazie alle offerte Gamestop, sfruttabili sia all’interno dei negozi fisici che sullo store online, diversi sono gli sconti di cui è possibile fruire. Tagli sul prezzo operati su una precisa selezione di videogiochi, da cogliere assolutamente al volo. Il tempo a disposizione è come sempre pochissimo, al massimo un paio di giorni. E le scorte potrebbero finire anzitempo. Meglio quindi non farsi cogliere impreparati.

Ancora una volta torna il calcio secondo Electronic Arts, quello di FIFA 21, la cui offerta (a 34.98€) scadrà oggi. Altra interpretazione del calcio è quella in salsa anime di Captain Tsubasa Ris of New Champions (a 39.98€). Un vero e proprio tuffo nei ricordi per tutti coloro che hanno amato il cartone animato di Holly & Benji.

Motori caldi invece quelli di F1 2020 (a 34.98€), che insieme a Need For Speed Hot Pursuit Remastered (19.98€) e Ride 4 (39.98€) ne hanno veramente per ogni tipologia di appassionato.

Chiudiamo la nostra breve rassegna con un esponente del genere degli sparatutto, l’intrigantissimo Metro Exodus (14.98€).

Abbiamo giusto scalfito la punta di un iceberg che affonda ben sotto la superficie. Per tutti i prodotti inclusi tra le promozioni vi rimandiamo alla sezione dedicata.