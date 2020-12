Il Capitolo 2 di Fortnite e il susseguirsi delle sue Stagioni stanno regalando diverse emozioni a tutti gli appassionati della Battle Royale di casa Epic Games. Dopo aver accolto sulla grande isola di gioco tutta una serie di supereroi e villain legati a Marvel e DC Comics, il titolo sparacchino multiplayer abbraccia infatti personaggi che provengono da altre celebri produzioni videoludiche.

Nelle ultime settimane i giocatori di Fortnite su un po’ tutte le piattaforme – quindi PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e le console next-gen PS5, Xbox Series X e Xbox Series S – hanno visto scendere in campo volti amatissimi come quello di Kratos, il Fantasma di Sparta protagonista della saga di God of War, seguito poi da Master Chief, eroe principale dello sparacchino Halo – di ritorno alla fine del 2021 su PC e sulle console Microsoft con Infinite. Personaggi, questi, che hanno portato con loro naturalmente skin, stili alternativi per il costume, emote a tema e oggetti cosmetici assortiti.

Le sorprese in collaborazione con Halo non sono comunque finite qui. Con il trailer visibile poco più in alto in questo stesso articolo – in cui andiamo a rincontrare Grief e Sarge -, i ragazzi di Epic hanno allora svelato il debutto di una nuova mappa assai speciale. Il team di AtlasCreative presenta infatti un rifacimento dell’iconica mappa multiplayer della serie FPS, apparsa per la prima volta in Halo: Combat Evolved come “Blood Gulch” e poi riproposta in Halo 2 con il nome “Coagulation“. Per raggiungere l’ambientazione, i giocatori di Fortnite Battaglia Reale devono sfruttare il seguente codice isola dedicato: 9777 – 6974 – 5646. In questa location i giocatori possono combattere in una sfida a squadre: due gruppi composti da sei giocatori dovranno affrontarsi in un scontro nella tradizionale modalità Cattura la Bandiera. Cosa ne dite, anche voi impugnerete il pad e sarete della partita? Cosa ne pensate di questa collaborazione con l’universo creato da Bungie e poi sviluppato da 343 Industries?