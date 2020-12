Con il finale di NCIS Los Angeles 11 si conclude l’undicesima stagione della serie crime. A differenza delle precedenti, è composta da 22 episodi anziché 24; il taglio è dovuto alla pandemia di Covid-19 che ha costretto la produzione, come molte altre, a chiudere i battenti lo scorso marzo per evitare contagi e prevenire il cast e la troupe. Ecco le anticipazioni su quello che vedremo stasera, domenica 20 dicembre in prima visione.

Si inizia con l’episodio 11×21 dal titolo Come corvi, di cui vi riportiamo la trama:

Il team aiuta un ex operatore tecnico a cercare il suo vecchio partner scomparso, che temono possa lavorare con i corrieri di armi che non sono riusciti a far arrestare anni fa; Deeks vacilla quando il suo bar riceve una recensione negativa. Infine, Callen rivela a Sam le sue intenzioni con Anna.

Nel finale di stagione, l’episodio 11×22 intitolato Codice del silenzio. Ecco la trama:

Sam, Callen e Rountree si recano in Afghanistan per aiutare il tenente colonnello dei marine Sarah “Mac” MacKenzie con un caso delicato dopo che due SEAL affermano che il loro capo ha ucciso un prigioniero disarmato. Guest star: Catherine Bell nel ruolo del tenente colonnello dei marine Sarah “Mac” MacKenzie, e Caleb Castille nei panni dell’agente speciale FBI Devin Rountree.

Ecco un video dal finale di stagione:

Nel cast di NCIS Los Angeles 11, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

La serie è stata rinnovata per la dodicesima stagione, in onda negli USA, sulla rete CBS, da novembre 2020. In totale sono previsti 18 episodi, un numero contenuto per via dell’attuale emergenza sanitaria. Di recente, il cast e gli autori hanno parlato della trama e delle misure di sicurezza prese sul set. Ambientato in un mondo post pandemia, la stagione 12 permette alla serie di affrontare diverse dinamiche tra i personaggi, tra cui separarli al fine di evitare assembramenti. Per vedere NCIS Los Angeles 12 dovremo attendere un bel po’; con molta probabilità andrà in onda nel corso del prossimo anno.

L’appuntamento con il finale di NCIS Los Angeles 11 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.